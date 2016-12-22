Съезд «Справедливой России» поддержал Путина на выборах президента

Съезд партии «Справедливая Россия» в Москве поддержал кандидатуру нынешнего главы государства Владимира Путина на президентских выборах, которые состоятся в марте 2018 года, передает ТАСС.

За кандидатуру Путина проголосовали 208 делегатов, девять человек были против, а еще восемь — воздержались, пишет агентство. Таким образом, «Справедливая Россия» отказалась от выдвижения своего кандидата.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов перед голосованием на съезде партии предложил не выдвигать своего кандидата на выборах главы государства в марте. Он заявил, что Путин является «единственным социалистом» в России, а программа действующего лидера во многом совпадает с программой партии. Кроме того, справороссы надеются «оказать влияние» на состав будущего кабмина, который будет сформирован после выборов, не допустив туда «либеральных людоедов», отметил Миронов.

Он подчеркнул, что для партии «принципиально важно», что Путин не стал выдвигаться от «Единой России», а принял решение идти на выборы самовыдвиженцем. «Мы были, есть и будем в оппозиции к «Единой России», но нельзя быть в оппозиции к России», — сказал лидер «Справедливой России».