Стармер не подтвердил согласие Украины на мирный план
США и Украина согласовали обновленный мирный план, обсуждавшийся на переговорах в Женеве, однако это пока не окончательное соглашение, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе выступления в парламенте, пишет Sky News.
«Это ни в коем случае не новый набор предложений или соглашений», — сказал он.
По словам Стармера, работа над планом продолжается, и хотя окончательного соглашения еще не удалось достигнуть, сделаны важные шаги вперед. Премьер подчеркнул, что перед достижением полноценного мира предстоит еще долгий и сложный путь.
Британский лейбористский политик Алекс Собел во время выступления Стармера попросил премьера прокомментировать сообщения, о том, что президент Украины Владимир Зеленский согласился с мирным предложением США. Премьер не подтвердил эти сообщения. Он сказал, что разговаривал с Зеленским утром 25 ноября, и добавил, что речь идет, вероятно, лишь о прогрессе в переговорном процессе, а не о полном согласии Украины с мирным планом.
Состоящий из 28 пунктов мирный план ранее представили США. Американские и украинские представители обсудили его 23 ноября на встрече в Женеве. Также в Швейцарию для переговоров о плане приезжала делегация Евросоюза.
Советник главы офиса президента Украины Александр Бевз заявил, что по итогам переговоров в Женеве мирного плана в том виде из 28 пунктов, «в котором его все видели», «больше не существует». «Часть пунктов была изъята, часть — изменена. Ни одно замечание украинской стороны не осталось без реакции», — написал он.
По данным WP и FT, первоначальный проект из 28 пунктов был существенно сокращен — до 19.
После этого украинская сторона согласилась на мирное соглашение, сообщил CBS News. По информации Reuters, Киев согласился на основные рамки мирного урегулирования, а наиболее чувствительные вопросы будут обсуждаться Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.
По словам Стармера, первоначальный проект мирного плана Вашингтона включал «неприемлемые» пункты, но также содержал элементы, «необходимые для справедливого и прочного мира». Кроме того, британский премьер назвал четыре условия справедливого и прочного мира на Украине, в том числе сохранение суверенитета Украины, способность страны защищаться в будущем.
Москва ожидает промежуточный вариант соглашения, составленный США после переговоров с Украиной и Европой. В Кремле отмечали, что условия американского мирного плана по Украине представляются для России более приемлемыми, чем европейского. Президент Владимир Путин также говорил, что план США может стать основой для урегулирования.
