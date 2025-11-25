 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Стармер не подтвердил согласие Украины на мирный план

Сюжет
Военная операция на Украине
Стармер сообщил, что женевский мирный план по Украине, согласованный США и Украиной, еще не является окончательным. По его словам, речь идет не о полном согласии Украины, а лишь о прогрессе в переговорах
Кир Стармер
Кир Стармер (Фото: Leon Neal / Reuters)

США и Украина согласовали обновленный мирный план, обсуждавшийся на переговорах в Женеве, однако это пока не окончательное соглашение, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе выступления в парламенте, пишет Sky News.

«Это ни в коем случае не новый набор предложений или соглашений», — сказал он.

По словам Стармера, работа над планом продолжается, и хотя окончательного соглашения еще не удалось достигнуть, сделаны важные шаги вперед. Премьер подчеркнул, что перед достижением полноценного мира предстоит еще долгий и сложный путь.

Британский лейбористский политик Алекс Собел во время выступления Стармера попросил премьера прокомментировать сообщения, о том, что президент Украины Владимир Зеленский согласился с мирным предложением США. Премьер не подтвердил эти сообщения. Он сказал, что разговаривал с Зеленским утром 25 ноября, и добавил, что речь идет, вероятно, лишь о прогрессе в переговорном процессе, а не о полном согласии Украины с мирным планом.

Состоящий из 28 пунктов мирный план ранее представили США. Американские и украинские представители обсудили его 23 ноября на встрече в Женеве. Также в Швейцарию для переговоров о плане приезжала делегация Евросоюза.

Советник главы офиса президента Украины Александр Бевз заявил, что по итогам переговоров в Женеве мирного плана в том виде из 28 пунктов, «в котором его все видели», «больше не существует». «Часть пунктов была изъята, часть — изменена. Ни одно замечание украинской стороны не осталось без реакции», — написал он.

По данным WP и FT, первоначальный проект из 28 пунктов был существенно сокращен — до 19.

Как мирный план по Украине готовился на фоне «дела Миндича». Инфографика
Политика

После этого украинская сторона согласилась на мирное соглашение, сообщил CBS News. По информации Reuters, Киев согласился на основные рамки мирного урегулирования, а наиболее чувствительные вопросы будут обсуждаться Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

По словам Стармера, первоначальный проект мирного плана Вашингтона включал «неприемлемые» пункты, но также содержал элементы, «необходимые для справедливого и прочного мира». Кроме того, британский премьер назвал четыре условия справедливого и прочного мира на Украине, в том числе сохранение суверенитета Украины, способность страны защищаться в будущем.

Москва ожидает промежуточный вариант соглашения, составленный США после переговоров с Украиной и Европой. В Кремле отмечали, что условия американского мирного плана по Украине представляются для России более приемлемыми, чем европейского. Президент Владимир Путин также говорил, что план США может стать основой для урегулирования.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Кир Стармер Великобритания Украина США
Кир Стармер фото
Кир Стармер
политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Материалы по теме
Киев раскрыл, какие пункты о России были удалены из мирного плана США
Политика
Как мирный план по Украине готовился на фоне «дела Миндича». Инфографика
Политика
Bild узнал, как план по Украине спровоцировал борьбу между Вэнсом и Рубио
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 90,97 (-0,4) Инвестиции, 19:29 Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 78,96 (+0,04) Инвестиции, 19:29
Олимпийскую чемпионку по плаванию дисквалифицировали за три «флажка» Спорт, 19:49
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
В Калужской области осужденный плеснул кислотой в лицо начальнику колонии Общество, 19:44
Куда движется финтех на рынке факторинга Радио, 19:42
Сможет ли ФНС собрать налоги за сдачу квартир. ВидеоПодписка на РБК, 19:38
Как правильно вести переговоры с китайскими партнерами Отрасли, 19:31
Киев объявил, когда Зеленский будет готов к встрече с Трампом Политика, 19:29
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Владельцы акций «Группы Астра» смогут получить налоговую льготу Инвестиции, 19:25
«РБК-Украина» узнало, что новый план США не сокращает численность ВСУ Политика, 19:24
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 19:23
Посольство Черногории назвало сроки отмены безвиза для россиян Политика, 19:23
Роналду избежал длительной дисквалификации за удаление в матче сборной Спорт, 19:20
Полиция задержала четвертого подозреваемого в ограблении Лувра Общество, 19:18
Число пострадавших после ночной атаки дронов на Кубань выросло Политика, 19:15