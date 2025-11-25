Стармер назвал четыре условия для мира на Украине
Справедливый и прочный мир на Украине возможен только при выполнении четырех условий, заявил британский премьер Кир Стармер. Его слова передает Sky News.
Среди этих условий Стармер назвал:
- сохранение суверенитета Украины;
- способность страны защищаться в будущем;
- вопросы будущего Украины должен решать сам Киев;
- вопросы, касающиеся вступления в ЕС и НАТО, требуют согласия европейских стран и стран альянса.
Стармер добавил, что первоначальный проект мирного плана Соединенных Штатов включал пункты, которые были «неприемлемы», но также содержал элементы, «которые будут необходимы для справедливого и прочного мира».
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили