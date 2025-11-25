 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Стармер назвал четыре условия для мира на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Кир Стармер
Кир Стармер (Фото: Yves Herman / Reuters)

Справедливый и прочный мир на Украине возможен только при выполнении четырех условий, заявил британский премьер Кир Стармер. Его слова передает Sky News.

Среди этих условий Стармер назвал:

  • сохранение суверенитета Украины;
  • способность страны защищаться в будущем;
  • вопросы будущего Украины должен решать сам Киев;
  • вопросы, касающиеся вступления в ЕС и НАТО, требуют согласия европейских стран и стран альянса.

Стармер добавил, что первоначальный проект мирного плана Соединенных Штатов включал пункты, которые были «неприемлемы», но также содержал элементы, «которые будут необходимы для справедливого и прочного мира».

Материал дополняется

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Кир Стармер Великобритания Украина
Кир Стармер фото
Кир Стармер
политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
