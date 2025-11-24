Axios: у Дрисколла была запланирована поездка в Киев еще до мирного плана Трампа

Axios узнал, почему именно Дрисколла отправили на Украину с планом Трампа

Военный министр и до появления плана Трампа должен был посетить Киев. Однако его экс-однокурсник вице-президент Вэнс предложил Трампу привлечь Дрисколла к мирным переговорам

Дэниел Дрисколл (Фото: Reuters)

У министра армии США Дэниела Дрисколла уже была запланирована поездка на Украину, когда Белый дом поручил ему представить план Дональда Трампа в Киеве, пишет Axios со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

Дрисколл планировал посетить Украину с большой военной делегацией, говорится в статье. Однако Белый дом поручил ему ускорить подготовку к мирным переговорам. Идея привлечь Дрисколла принадлежит вице-президенту Джей Ди Вэнсу, который учился с ним на одном курсе на юридическом факультете Йельского университета, пишет издание.

По словам собеседника агентства, Дрисколл также занимался сбором информации об Украине. «Он собирал политические сводки, биографические данные, историю войны и все такое», — пояснил он.

Ранее The Financial Times сообщила, что Дрисколл на встрече с послами европейских стран и западным чиновниками в Киеве заявил, что пора «покончить с этим дерьмом». Издание также отметило «тошнотворный» тон на встрече. Дрисколл предупредил собеседников, что Вашингтон не проявит особой гибкости в мирных переговорах.

The Guardian называет Дрисколла новым спецпредставителем Трампа по Украине. Официального объявления об этом пока не было.

Решение привлечь к дипломатической миссии представителей военного ведомства объясняется расчетом Белого дома на то, что Россия будет более открыта к переговорам при посредничестве Пентагона, утверждает The Wall Street Journal. Идея использовать министра армии возникла в личной беседе Трампа и Вэнса, уточняет издание.

Дрисколл родился в 1985 году в семье потомственных военнослужащих. Его дед принимал участие во Второй мировой войне, а отец был пехотинцем во Вьетнаме. Сам Дрисколл участвовал в боевых действиях в Ираке и завершил службу в качестве лейтенанта. Награжден медалью «За боевые заслуги» и значком «За участие в боевых действиях». Учился в Йельском университете с Вэнсом, оба поступили туда по программе поддержки военнослужащих. В 2020 году Дрисколл баллотировался в конгресс от Республиканской партии, но потерпел неудачу. В 2025 году стал самым молодым министром армии в истории США. Его кандидатуру еще во время предвыборной кампании поддержал Трамп.