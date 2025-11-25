Молдавия вызвала посла России после нарушения границ неизвестными БПЛА

Посла России вызвали в МИД Молдавии из-за инцидента с неопознанными беспилотниками. Всего границу страны пересекли шесть БПЛА. Российские власти подчеркивали, что не направляют дроны по странам ЕС

Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

Российского посла вызвали в МИД Молдавии из-за нарушения границы республики неизвестными беспилотниками. Об этом сообщается в телеграм-канале внешнеполитического ведомства.

«В связи с этими событиями посол Российской Федерации будет вызван завтра в 14:00 (15:00 мск) в МИД для дачи объяснений», — говорится в публикации.

По данным Минобороны республики, 25 ноября границу страны пересекли шесть беспилотников в разное время и на разных участках. Один из летательных аппаратов был обнаружен в населенном пункте Нижние Кугурешты на севере республики.

Это не первый инцидент с дронами в Молдавии. Год назад глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил о двух упавших в стране беспилотниках. Он заявил, что власти страны осуждают произошедшее. Тогда министр сообщал, что, по данным специалистов, аппарат был российского производства.

Глава МИД России Сергей Лавров в сентябре говорил, что Москва никогда не направляет беспилотники и ракеты по странам Европы и НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что странам Европы следует «расширить кругозор», прежде чем связывать инциденты с дронами с Россией. Обвинения европейских политиков он назвал безосновательными.

С начала осени 2025-го в европейских странах заговорили о нарушениях воздушного пространства неопознанными БПЛА. Некоторые из стран обвиняли в этом Москву. Российские власти отвергали обвинения. Президент Владимир Путин подчеркнул, что у России нет целей для ударов беспилотниками в Европе.