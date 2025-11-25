В Молдавии зафиксировали пролет дрона в воздушном пространстве страны

Фото: Omar Marques / Getty Images

В южной части Молдавии зафиксировали беспилотник утром 25 ноября, сообщила пресс-служба полиции республики.

«Согласно полученной информации, летательный аппарат был обнаружен в направлении Виноградовка — Вулканешты, а затем двигался в направлении государственной границы с Румынией, в районе между населенными пунктами Колибаши Кагульского района и Вадул луй Исак, с последующим пересечением границы и проникновением в воздушное пространство Румынии», — говорится в сообщении ведомства.

В полиции добавили, что румынская сторона была незамедлительно проинформирована о ситуации. Ведомство отметило, что в Молдавии начали проверку района пролета беспилотника, однако на данный момент никаких объектов, угрожающих безопасности граждан, не обнаружено.

Материал дополняется