В Молдавии зафиксировали пролет дрона в воздушном пространстве страны
В южной части Молдавии зафиксировали беспилотник утром 25 ноября, сообщила пресс-служба полиции республики.
«Согласно полученной информации, летательный аппарат был обнаружен в направлении Виноградовка — Вулканешты, а затем двигался в направлении государственной границы с Румынией, в районе между населенными пунктами Колибаши Кагульского района и Вадул луй Исак, с последующим пересечением границы и проникновением в воздушное пространство Румынии», — говорится в сообщении ведомства.
В полиции добавили, что румынская сторона была незамедлительно проинформирована о ситуации. Ведомство отметило, что в Молдавии начали проверку района пролета беспилотника, однако на данный момент никаких объектов, угрожающих безопасности граждан, не обнаружено.
Материал дополняется
