Politico узнало об отказе Рубио встречаться с «плохим полицейским» ЕС

Рубио ранее прибыл в Женеву, где план мира по Украине обсуждался с представителями Украины и ЕС. Госсекретарь не впервые игнорирует Каллас, в феврале он в последний момент отменил переговоры во время ее визита в Вашингтон

Марко Рубио (Фото: Roberto Schmidt / Getty Images)

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не попадала в центр внимания по теме мирного плана США из-за своих напряженных отношений с Белым домом и даже госсекретарь Марко Рубио — самый «проевропейски» настроенный из команды американского президента Дональда Трампа — отказывается проводить с ней двусторонние встречи, пишет Politico со ссылкой на источники.

При этом еще один собеседник издания отмечает, что Каллас занята тем, что играет роль «плохого полицейского» в ЕС, «за кулисами загоняя в угол страны — члены» Евросоюза. Сам Рубио 23 ноября приезжал в Женеву, где мирный план США обсуждался с представителями Украины и Европы.

Каллас критиковала мирный план США и усомнилась в его эффективности, поскольку, отмечала она, документ подготовили без участия ЕС. Как заявляла глава европейской дипломатии, Россия «не имеет права на уступки» со стороны Украины, а условия любого мирного плана должен определять сам Киев.

В феврале Каллас приезжала в Вашингтон, где должна была встретиться с Рубио, но, как писало издание Postimees, в последний момент Госдеп отменил переговоры. Такие «американские горки» издание связывало не с отношением лично к Каллас, а с негативом Дональда Трампа и его команды к Евросоюзу в целом. Американский президент неоднократно критиковал Брюссель и заявлял, что «Европейский союз для того, чтобы обманывать США». Еще в начале своего второго срока в январе этого года Трамп начал игнорировать власти ЕС, в том числе главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, отдавая предпочтения контактам с главами национальных правительств стран союза, писало Politico.