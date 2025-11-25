 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Politico узнало об отказе Рубио встречаться с «плохим полицейским» ЕС

Сюжет
Военная операция на Украине
Рубио ранее прибыл в Женеву, где план мира по Украине обсуждался с представителями Украины и ЕС. Госсекретарь не впервые игнорирует Каллас, в феврале он в последний момент отменил переговоры во время ее визита в Вашингтон
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Roberto Schmidt / Getty Images)

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не попадала в центр внимания по теме мирного плана США из-за своих напряженных отношений с Белым домом и даже госсекретарь Марко Рубио — самый «проевропейски» настроенный из команды американского президента Дональда Трампа — отказывается проводить с ней двусторонние встречи, пишет Politico со ссылкой на источники.

При этом еще один собеседник издания отмечает, что Каллас занята тем, что играет роль «плохого полицейского» в ЕС, «за кулисами загоняя в угол страны — члены» Евросоюза. Сам Рубио 23 ноября приезжал в Женеву, где мирный план США обсуждался с представителями Украины и Европы.

В Кремле сочли невозможным обсуждать архитектуру безопасности без Европы
Политика
Дмитрий Песков

Каллас критиковала мирный план США и усомнилась в его эффективности, поскольку, отмечала она, документ подготовили без участия ЕС. Как заявляла глава европейской дипломатии, Россия «не имеет права на уступки» со стороны Украины, а условия любого мирного плана должен определять сам Киев.

В феврале Каллас приезжала в Вашингтон, где должна была встретиться с Рубио, но, как писало издание Postimees, в последний момент Госдеп отменил переговоры. Такие «американские горки» издание связывало не с отношением лично к Каллас, а с негативом Дональда Трампа и его команды к Евросоюзу в целом. Американский президент неоднократно критиковал Брюссель и заявлял, что «Европейский союз для того, чтобы обманывать США». Еще в начале своего второго срока в январе этого года Трамп начал игнорировать власти ЕС, в том числе главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, отдавая предпочтения контактам с главами национальных правительств стран союза, писало Politico.

Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Марко Рубио Кая Каллас мирный план
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
