Politico узнало, что Трамп избегает общения с властями ЕС

Администрация Трампа перешла к прямым контактам с руководством европейских стран вместо еврочиновников, таким образом устроив ЕС «холодный душ», пишет Politico

Белый дом (Вашингтон, США) (Фото: Joshua Roberts / Getty Images)

Администрация США после прихода к власти президента Дональда Трампа перешла к прямым контактам с властями европейских стран, чем устроила Брюсселю «холодный душ». Об этом пишет Politico.

Это радикально отличает курс новой администрации США от предшествующей: у Белого дома при Джо Байдене были хорошие отношения с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими высокопоставленными европейскими деятелями, отмечает издание.

Администрация Трампа, напротив, замораживает контакты с руководством ЕС, отдавая приоритет национальным лидерам и министрам. В частности, отмечает издание, на инаугурацию избранного президента не был приглашен ни один высокопоставленный представитель ЕС, а политики из европейских стран приглашения получили. В частности, церемонию посетила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Новый госсекретарь США всего за неделю после прихода новой администрации провел телефонные разговоры более чем с десятком министров иностранных дел, в том числе с четырьмя европейскими — Радославом Сикорским (Польша), Байбой Браже (Латвия), Кястутисом Будрисом (Литва) и Антонио Таяни (Италия), — но ни с одним представителем ЕС, пишет Politico.

Отношения с Вашингтоном должны были стать одной из тем встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая состоялась 27 января. На нее, как пишет Politico, также позвали и Рубио: глава европейской дипломатии Кая Каллас, по данным издания, направила госсекретарю США «открытое приглашение». Однако, хотя присутствие представителей других стран на подобных мероприятиях, в том числе дистанционное, является обычной практикой, Рубио не отвечал на запрос, утверждает газета.

На фоне этих событий в Брюсселе нарастают опасения, что администрация Трампа не заинтересована во взаимодействии с общеевропейскими представителями, заключает издание.

Каллас говорила, что Брюссель готов сотрудничать с новой администрацией США: «Конечно, стиль разных администраций отличается, и нам нужно адаптировать наши методы работы. Но я ожидаю очень хорошего сотрудничества и с новой администрацией».

В Евросоюзе готовились к смене курса Соединенными Штатами еще до того, как Трамп был переизбран президентом страны, сообщила The Washington Post со ссылкой на слова 15 политиков, дипломатов и аналитиков. В частности, в европейских странах обсуждали возможное изменение политики Вашингтона по отношению к Украине, ослабление связей с США в военной сфере и начало торговых войн. FT также написала, что Брюссель беспокоит перспектива отмены санкций против России. Москва считает их незаконными.