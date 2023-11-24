WP узнала о переговорах Москвы и Пекина по строительству тоннеля в Крым

WP узнала о переговорах Москвы с одной из крупнейших строительных компаний Китая о строительстве подводного тоннеля между Крымом и Краснодарским краем. Проект оценили минимум в $5 млрд. Россия о таком о проекте не сообщала

Керчь, Крым (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Российские и китайские бизнесмены, связанные с правительствами двух стран, провели секретные переговоры по строительству подводного туннеля, соединяющего Краснодарский край с Крымом. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на данные украинских спецслужб.

Как отмечает газета, переговоры, включающие очные встречи, состоялись в конце октября. По данным издания, предполагается, что новый транспортный маршрут будет защищен от нападений со стороны Украины.

Газета пишет, что одна из крупнейших строительных компаний Китая — Китайская железнодорожно-строительная корпорация (CRCC) — выразила готовность участвовать в проектах в Крыму «любой сложности». Также изданию удалось выяснить, что российско-китайский консорциум с участием лиц, упомянутых в электронных письмах, недавно был сформирован в Крыму.

Бизнесмен Владимир Калюжный, который указан в качестве гендиректора этого консорциума, заявил WP, что подводный тоннель между Крымом и Россией — «болванка», а затем отказался отвечать на вопросы «вражеского СМИ».

Опрошенные WP американские чиновники и инженеры заявили, что строительство туннеля рядом с существующим мостом будет сопряжено с огромными препятствиями и обойдется как минимум в $5 млрд. Они также отметили, что на строительство уйдут годы, а Китай, вероятно, будет настаивать на хотя бы частичном владении туннелем.

Вместе с этим такой проект может создать политические риски для Китая, который ранее никогда официально не признавал принадлежность Крыма. «Было бы странно, что консорциум крупных фирм КНР или правительство поддержали бы такой проект», — заявил WP американский чиновник, занимающийся санкционной политикой.

РБК направил запрос в CRCC.

Крымский мост соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Его длина — 19 км (самый длинный мост в России). Строительство моста началось в 2016 году. Автодорожная часть была открыта в 2018 году, железнодорожная — в 2020 году. Стоимость проекта оценивали в 227,9 млрд руб.

С начала российской спецоперации на Украине Крымский мост неоднократно подвергался атакам дронов и обстрелам со стороны Украины. В прошлом октябре на Крымском мосту взорвался грузовик, загорелись цистерны с топливом из следовавшего на полуостров железнодорожного состава. По данным властей, повреждения получили два автомобильных пролета, погибли три человека.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел еще один взрыв, одна ветка автомобильной дороги из двух покосилась, но опоры моста остались стоять. Погибли два человека — супружеская пара, которая направлялась на отдых в Крым вместе с дочерью-подростком. Движение по мосту по всем четырем полосам вновь запустили в октябре. До этого оно осуществлялось в реверсивном режиме.

Украина изначально отрицала свою причастность к атакам, однако позже назвала их тщательно спланированными операциями спецслужб.

В Кремле заявляли, что «обеспечение безопасности Крымского моста требует самых тщательных мер и проверочных мероприятий, которые выполняют наши соответствующие органы».

Российский президент Владимир Путин говорил, что атаковать мост — бессмысленно с военной точки зрения. С его слов, Крымский мост «давно не используется для военных перевозок».