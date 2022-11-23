КПРФ предложила амнистию для иноагентов и осужденных за фейки

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Депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект постановления об амнистии в связи со 100-летием образования Советского Союза. В число тех, кому предлагается отменить наказание, вошли осужденные за фейки о российской армии или исполнении властями своих полномочий, проведение митингов, публичные призывы к экстремистской деятельности, возбуждение ненависти и вражды, а также признанные иноагентами, следует из пояснительной записки к документу.

Авторы инициативы называют такие преступления связанными «с различными формами проявления так называемого «инакомыслия». Проект предусматривает безусловное освобождение фигурантов таких дел от наказания, а также прекращение уголовных дел в ходе досудебного производства.

«По оценкам представителей средств массовой информации, именно эти статьи Уголовного кодекса Российской Федерации используются для привлечения к ответственности политических оппонентов. <...> Освобождение от наказания таких осужденных в условиях сложной геополитической обстановки позволит наладить общественный мир, будет способствовать консолидации общества и национальному примирению», — считают депутаты.

Под действие амнистии, согласно проекту, подпадают военные, сотрудники органов внутренних дел, гражданский персонал российской армии и других организаций, которые участвовали в боевых действиях в Чечне, на Северном Кавказе и Украине.

Предлагается амнистировать (или сократить срок наказания) осужденных, совершивших преступление по неосторожности, и прекращать «уголовные дела в отношении определенной категории лиц», которые находятся в производстве. Под действие амнистии подпадают также осужденные условно, те, кому часть срока заменили более мягким видом наказания, и приговоренные к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

Последний раз амнистия в России проводилась в 2015 году, к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тогда решили освободить участников боевых действий в Афганистане и других странах, которые впервые совершили преступления небольшой и средней тяжести, а также граждан, награжденных советскими и российскими орденами и медалями. Кроме того, под действие амнистии подпадали ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и аварии на заводе «Маяк» в Челябинской области в 1957 году. Всего амнистия касалась примерно 400 тыс. человек.