Глава ДНР Пушилин: с Украиной проходит обмен пленными по формуле «50 на 50»

Пушилин сообщил о втором за два дня обмене пленными с Украиной

Обмен прошел по формуле «50 на 50», Украине были переданы «в основном вээсушники», указал Пушилин. Накануне Минобороны сообщало об обмене 35 российских военнопленных

Денис Пушилин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Россия проводит с Украиной обмен военнопленными по формуле «50 на 50», сообщил глава ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале.

«Сегодня возвращаем из украинских застенков 50 наших российских бойцов. Столько же отдаем Украине, в основном вээсушников», — отметил он.

Накануне российское Минобороны подтвердило обмен 35 российских военнопленных. Украина тогда вернула 36 человек: 35 военных и одного гражданского.

После начала российской спецоперации на Украине стороны неоднократно сообщали об обмене военнопленными. Так, в ноябре стороны в общей сложности обменяли уже более 200 человек.

Предыдущий обмен пленными состоялся 10 ноября по формуле «35 на 35», сообщал глава ЛНР Леонид Пасечник. «Из украинского плена вернулись домой 35 военнослужащих Народной милиции ЛНР», — написал он тогда. Спустя несколько дней обмен подтвердила и украинская сторона.



До этого, в начале ноября, Минобороны России сообщило об обмене по формуле «107 на 107». Российские военные были доставлены в Москву для лечения и реабилитации. «Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — добавили тогда в ведомстве.