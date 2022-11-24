Пушилин сообщил о втором за два дня обмене пленными с Украиной

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лучшее предложение года! РБК Pro до -55%
Лента новостей
Курс евро на 24 ноября
EUR ЦБ: 62,29 (+0,11) Инвестиции, 23 ноя, 16:24
Курс доллара на 24 ноября
USD ЦБ: 60,5 (-0,15) Инвестиции, 23 ноя, 16:24
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:12
ЦИАН оценил влияние отмены льготной ипотеки на доходы российских семей Недвижимость, 15:10
Россиянин дебютировал на ЧМ в составе Камеруна. Что происходит в Катаре Спорт, 15:10
Путин выступает на конференции по искусственному интеллекту. Трансляция 15:09
Чулпан Хаматову признали актрисой года в Латвии Общество, 15:08
Интеллигентность — это про чувство вкуса. Как ее оценить РБК и ГАЛС, 15:03
Дебютировавший на ЧМ россиянин не спас Камерун от проигрыша швейцарцам Спорт, 14:56
Черная пятница: -50% на все интенсивы!
Купите сейчас, а обучение начните в удобное время
Подробнее
Как писать об успехе клиентов, чтобы продавать продукт Pro, 14:55
#BoycottTampax. Почему в соцсетях бойкотируют производителя тампонов Life, 14:53
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:49
Лукашенко заявил, что Украине может грозить полное уничтожение Политика, 14:47
Пушилин сообщил о втором за два дня обмене пленными с Украиной Политика, 14:42
Почему производство электрокаров невозможно без России РБК и Норникель, 14:40
В Минобороны заявили об ударе по Украине высокоточным оружием Политика, 14:37
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Пушилин сообщил о втором за два дня обмене пленными с Украиной

Глава ДНР Пушилин: с Украиной проходит обмен пленными по формуле «50 на 50»
Обмен прошел по формуле «50 на 50», Украине были переданы «в основном вээсушники», указал Пушилин. Накануне Минобороны сообщало об обмене 35 российских военнопленных
Денис Пушилин
Денис Пушилин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Россия проводит с Украиной обмен военнопленными по формуле «50 на 50», сообщил глава ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале.

«Сегодня возвращаем из украинских застенков 50 наших российских бойцов. Столько же отдаем Украине, в основном вээсушников», — отметил он.

Накануне российское Минобороны подтвердило обмен 35 российских военнопленных. Украина тогда вернула 36 человек: 35 военных и одного гражданского.

После начала российской спецоперации на Украине стороны неоднократно сообщали об обмене военнопленными. Так, в ноябре стороны в общей сложности обменяли уже более 200 человек.

Предыдущий обмен пленными состоялся 10 ноября по формуле «35 на 35», сообщал глава ЛНР Леонид Пасечник. «Из украинского плена вернулись домой 35 военнослужащих Народной милиции ЛНР», — написал он тогда. Спустя несколько дней обмен подтвердила и украинская сторона.

До этого, в начале ноября, Минобороны России сообщило об обмене по формуле «107 на 107». Российские военные были доставлены в Москву для лечения и реабилитации. «Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — добавили тогда в ведомстве.


 

Читайте на РБК Pro
«Эти обвинения меня оскорбляли» — как Индра Нуйи делала карьеру в PepsiCo
ФНС пристально следит за агентскими договорами. Какие схемы она ищет
Текила нон-грата: что будут пить россияне в Новый год
Прижали к ноготочку: россияне стали чаще инвестировать в готовый бизнес
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
обмен пленными Денис Пушилин пленные ДНР Военная операция на Украине
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Reuters узнал о переговорах России и Украины в ОАЭ по пленным и аммиаку
Политика
Глава Красного Креста назвал ужасным видео с расстрелом военнопленных
Политика
Небензя заявил об ожидании от мирового сообщества оценки убийств пленных
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter