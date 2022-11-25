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Военная операция на Украине ,  
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В Крыму назвали «бредом» заявления об «убийстве иранских инструкторов»

Сергей Аксенов назвал «феерическим бредом» сообщения об убийстве «иранских инструкторов»
О якобы гибели иранских военных советников в Крыму говорил глава СНБО Украины Алексей Данилов. Аксенов назвал это «сказками киевского режима»
Сергей Аксенов
Сергей Аксенов (Фото: Global Look Press)

Слова главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о якобы убийстве в Крыму неких «иранских инструкторов» являются «феерическим бредом», заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

«Трудно сказать, что это — запой, действие наркотиков, шизофрения или обыкновенная глупость, направленная на западную аудиторию, которая с радостью слушает любые сказки киевского режима. И чем сильнее шатается стул, на котором этот режим сидит, тем фантастичнее будут эти сказки», — написал глава Крыма в своем Telegram.

О якобы убийстве в результате украинских ударов десяти иранцев, «обучавших российских солдат», сообщила The Jerusalem Post 22 ноября со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Позже глава СНБО Украины Алексей Данилов в разговоре с The Guardian заявил об убийстве «иранских военных советников» в Крыму. По его утверждению, иранцы якобы находились там, чтобы помочь России с управлением беспилотниками Shahed-136. Число убитых Данилов не назвал.

В августе The Washington Post писала о поставках иранских дронов России. До этого, в июле, администрация президента США утверждала, что располагает информацией о планируемых Ираном поставках России нескольких сотен беспилотников, в том числе способных нести вооружение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков информацию газеты назвал «вбросом», а российский постпред при ООН Василий Небензя — «еще одним фейком». В Иране сообщения о поставках беспилотников России называли «безосновательным и ничем не подкрепленным обвинением». При этом в ноябре глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан заявил, что Тегеран передал Москве «ограниченное количество беспилотников», указав, что это произошло за несколько месяцев до начала спецоперации на Украине.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Сергей Аксенов Крым убийство военные инструкторы Военная операция на Украине Иран
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