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Военная операция на Украине ,  
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Иран сообщил о встрече с украинской стороной по вопросу беспилотников

IRNA: Иран организовал экспертную встречу с Украиной по вопросу беспилотников
Фото: Роман Петушков / Reuters
Фото: Роман Петушков / Reuters

Власти Ирана запросили и провели экспертную встречу с украинскими чиновниками по вопросу заявлений об использовании Россией иранских беспилотников. Об этом пишет информационное агентство IRNA.

«Были предприняты важные шаги в совместном взаимодействии оборонных экспертов Ирана и Украины, и это будет продолжаться до тех пор, пока не будут устранены любые недоразумения по этому поводу», — отметили в миссии Исламской Республики при ООН.

Постпред Ирана добавил, что Москва и Тегеран уже продолжительное время сотрудничают в области обороны, науки и исследований, что началось еще до ввода российских войск на Украину. Дипломаты направили ноту в газету The Washinton Post.

Издание ранее со ссылкой на источники сообщило, что Москва и Тегеран в начале ноября договорились начать производство БПЛА на российской территории. Со стороны России во встрече приняла участие «группа представителей российской оборонной промышленности», уточнили WP собеседники из числа сотрудников служб безопасности обеих стран.

WP в августе сообщила о поставках иранских дронов России. По данным издания, 19 августа российские грузовые самолеты забрали первую партию беспилотников, которые способны нести боеприпасы для атак. О планах Ирана предоставить России до нескольких сотен дронов типа Shahed США заявляли в июле.

В Кремле эти данные называли «вбросом». Обвинения западных стран в экспорте иранских беспилотников в Россию представляют собой очередную дезинформационную кампанию, говорил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Он пригрозил пересмотром отношений России и секретариата ООН в случае направления организацией экспертов для изучения БПЛА.

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Теги
Иран Украина БПЛА беспилотники Военная операция на Украине
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