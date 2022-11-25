Spectator сообщил о роли Китая в отказе США передать МиГ-29 Украине

Spectator: США после контактов с Китаем отказали Польше в отправке МиГ-29 на Украину

США весной отказались поставлять Украине польские «МиГи» после контактов с КНР, призвавшей не допустить эскалации, пишет Spectator. Пекин после февральского обращения Путина пообещал «обезвредить ядерную угрозу» со стороны России

МиГ-29 (Фото: Matt Cardy / Getty Images)

Отказ США в марте поставить Украине польские истребители МиГ-29 был вызван вмешательством со стороны Китая, сообщает The Spectator со ссылкой на источник, близкий к политическому и военному руководству КНР.

Вскоре после начала боевых действий на Украине МИД Польши заявил, что готов передать свои самолеты МиГ-29 на американскую авиабазу Рамштайн в Германии с последующей передачей их Киеву в обмен на западные истребители с аналогичными показателями (власти отмечали, что такое решение должно быть принято на уровне НАТО). Как пишет издание, изначально США поддержали предложение, но уже на следующие сутки Вашингтон резко изменил позицию, назвав идею Варшавы «несостоятельной». В Белом доме тогда заявили, что передача МиГ-29 Украине «может быть ошибочно воспринята как эскалация» и к тому же не скажется на эффективности украинских ВВС.

По данным The Spactator, США изменили точку зрения после неофициальных контактов с представителями властей Китая. Как утверждается в статье, Вашингтон и Пекин договорились, что, если США не допустят отправки МиГ-29 Украине, Китай сделает все возможное, чтобы «обезвредить ядерную угрозу» со стороны России. «Это сработало. США решили, что поставками самолетов зайдут слишком далеко», — сказал собеседник журнала.

Как утверждает The Spectator, в Пекине знали о планах российского руководства начать боевые действия на Украине как «операцию по воссоединению России в исторических границах». Такая позиция была близка Китаю из-за ситуации с Тайванем: Пекин считает остров провинцией КНР. Однако, пишет издание, приказ президента Владимира Путина 27 февраля привести силы сдерживания в режим боевого дежурства встревожил Китай. С тех пор приоритет для Пекина заключался в том, чтобы в противостоянии России и НАТО «избежать любой ядерной эскалации и помочь в достижении прекращения огня», сообщил источник.

Договоренность США и КНР свидетельствует, что Вашингтон и крупные страны ЕС разделяют опасения Пекина, пишет The Spectator. Несмотря на продолжающуюся финансовую и военную помощь, в том числе поставки РСЗО, страны Запада воздерживались от передачи Киеву самолетов западного производства, танков и ряда другой военной техники стандартов НАТО.

В начале сентября, пишет издание, министр иностранных дел Китая Ван И провел несколько встреч с руководителями стран НАТО. Он пообещал «использовать значительное влияние Китая на Москву, чтобы отговорить Путина от применения ядерного оружия»; а Североатлантический альянс, в свою очередь, подтвердил, что не будет поставлять стратегическое оружие Украине.

Российские власти ранее не раз исключали возможность применения на Украине ядерного оружия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал вопрос о его использовании недопустимым. Путин в октябре говорил, что в ядерном ударе для России «нет никакого смысла». Однако ранее он предупредил, что «роза ветров» может развернуться в сторону тех, кто применяет против страны «ядерный шантаж».