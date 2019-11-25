Главком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России

По его словам, перед Украиной стоит множество угроз, среди которых военная агрессия со стороны России. При этом она не является основной угрозой для страны, считает генерал

Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу» оценил возможность осуществления открытой военной агрессии со стороны России.

По его словам, сейчас перед Украиной стоит большое количество угроз, однако не все из них — в военной сфере. «Угрозы остаются все те, что были раньше. Наш восточный сосед не отказался от того, что Украина должна быть сферой его влияния», — сказал он.

Как отметил Хомчак, в различных телешоу на украинском телевидении «почему-то хватаются за худший вариант, что [враг] может осуществить широкую агрессию». «И начинают думать, что все — завтра уже начнется эта агрессия», — добавил главком.

Хомчак отметил, что, согласно анализу Генштаба, там пришли к выводу, что «открытая военная агрессия со стороны России — не среди первых угроз». «Но есть в перечне крайних вариантов, хотя и наиболее отдаленных», — заключил генерал.