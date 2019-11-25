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Главком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России
По его словам, перед Украиной стоит множество угроз, среди которых военная агрессия со стороны России. При этом она не является основной угрозой для страны, считает генерал

Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу» оценил возможность осуществления открытой военной агрессии со стороны России.

По его словам, сейчас перед Украиной стоит большое количество угроз, однако не все из них — в военной сфере. «Угрозы остаются все те, что были раньше. Наш восточный сосед не отказался от того, что Украина должна быть сферой его влияния», — сказал он.

Как отметил Хомчак, в различных телешоу на украинском телевидении «почему-то хватаются за худший вариант, что [враг] может осуществить широкую агрессию». «И начинают думать, что все — завтра уже начнется эта агрессия», — добавил главком.

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Хомчак отметил, что, согласно анализу Генштаба, там пришли к выводу, что «открытая военная агрессия со стороны России — не среди первых угроз». «Но есть в перечне крайних вариантов, хотя и наиболее отдаленных», — заключил генерал.

Две недели назад министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев не может иметь финансово-экономических отношений с Россией, поскольку она является главным врагом. «Еще с 2014 года я четко понимал, что имя врага состоит из пяти букв — Россия (на украинском пишется как «Росія» — РБК). Это не «ополченцы» или «местная милиция», а кадровые военные из России, что стало еще более понятным во время жутких событий в Иловайске», — отметил он.

Россия отвергала обвинения Киева и Запада в участии российских военных в конфликте на Донбассе. В частности, в 2015 году президент России Владимир Путин заявлял, что «российских войск на Украине нет».

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По мнению Загороднюка, с врагом говорят «только или языком оружия, или языком опытных дипломатов», а Украине необходимо делать все возможное для интеграции с НАТО на всех уровнях.

Автор: Михаил Юшков
Теги: главком, ВСУ, агрессия
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