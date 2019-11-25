Главком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России

Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу» оценил возможность осуществления открытой военной агрессии со стороны России.
По его словам, сейчас перед Украиной стоит большое количество угроз, однако не все из них — в военной сфере. «Угрозы остаются все те, что были раньше. Наш восточный сосед не отказался от того, что Украина должна быть сферой его влияния», — сказал он.
Как отметил Хомчак, в различных телешоу на украинском телевидении «почему-то хватаются за худший вариант, что [враг] может осуществить широкую агрессию». «И начинают думать, что все — завтра уже начнется эта агрессия», — добавил главком.
Хомчак отметил, что, согласно анализу Генштаба, там пришли к выводу, что «открытая военная агрессия со стороны России — не среди первых угроз». «Но есть в перечне крайних вариантов, хотя и наиболее отдаленных», — заключил генерал.