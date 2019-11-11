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Политика ,  
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Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией

Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию». Об этом он сообщил в интервью «РБК Украина».

Вице-премьер отметил, что выступает за нормализацию отношений с Россией, но не по принципу «взяли и забыли». «Конец войны — это деньги, заплаченные за агрессию, и возврат Крыма, сколько бы времени на это не ушло», — пояснил он.

По его словам, Крым «зашел в балтийскую модель» по примеру вхождения Литвы, Латвии и Эстонии в СССР. Этот процесс не был признан на Западе, но западные страны продолжали сотрудничество с Россией, отметил он.

Кулеба также выразил уверенность, что Крым вернется в состав Украины, и заявил о готовности «воевать» за полуостров, уточнив, что украинская сторона будет делать это в первую очередь «политико-экономическим путем».

Политика
НАТО исключило ведение дел с Россией «как обычно» до возвращения Крыма

Ранее Комиссия НАТО — Украина опубликовала заявление, в котором содержался призыв возвратить Киеву контроль над Крымом. В документе отмечалось, что так Россия сможет показать свою приверженность международному праву, и указывалось, что до возврата ведение дел с Россией «как прежде» невозможно. В МИД России назвали призыв альянса «сотрясанием воздуха». 

Теги: Украина, Россия, Крым
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