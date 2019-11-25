Порошенко раскрыл содержание разговоров с личным адвокатом Трампа

Пятый президент республики также призвал международное сообщество не забывать про «российскую агрессию». По его словам, именно Москва заинтересована в разворачивающемся так называемом Украинагейте (речь идет о расследовании причастности Киева к вмешательству в президентские выборы в США). «Кто заинтересован в том, чтобы Украину не видели как объект российской агрессии? Украина? Точно нет. Соединенные Штаты? Точно нет. Один человек — тот, который сидит в России», — пояснил Порошенко.
Он также отметил, что Украина сегодня, как никогда, стремится стать членом европейского сообщества, а Запад не может быть в безопасности, если она не будет включена в НАТО. «Важно, чтобы двери ЕС оставались для нас открытыми, потому что это является мотивирующим фактором», — подчеркнул бывший украинский лидер.
Ранее The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, являющиеся партнерами личного адвоката Трампа, попросили Порошенко в феврале в присутствии бывшего генпрокурора Юрия Луценко начать расследование в отношении Burisma. В обмен на это, по данным газеты, люди Джулиани предлагали Порошенко совершить визит в Вашингтон и содействие, чтобы встретиться с Трампом. Уточнялось, что Порошенко должен был приехать в США в апреле, однако его планы были сорваны после президентских выборов.
В сентябре WSJ сообщила, что Дональд Трамп в ходе телефонного разговора потребовал у нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского в обмен на предоставление военной помощи начать расследование в отношении Хантера Байдена, который до 2019 года входил в совет директоров Burisma. После этого Демократическая партия инициировала процедуру импичмента президента США. 25 сентября была опубликована стенограмма беседы. Трамп, в частности, указал на «несправедливое» увольнение украинского генпрокурора Виктора Шокина в 2016 году, который вел расследование против Burisma. Сам бывший вице-президент Джо Байден рассказал, что поставил Украине ультиматум: если генпрокурора не уволят, Киев не получит заем на $1 млрд.