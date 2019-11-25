Порошенко раскрыл содержание разговоров с личным адвокатом Трампа

По словам бывшего президента Украины, Рудольф Джулиани обещал поднять уровень сотрудничества стран в кибербезопасности. Порошенко также опроверг, что в Белом доме его просили начать расследование дела Байдена

Петр Порошенко (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Бывший президент Украины Петр Порошенко на форуме по международной безопасности в Канаде рассказал, что два раза встречался с адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. Тот обещал ему, что поможет наладить более тесные контакты двух стран в области кибербезопасности. Об этом сообщает «Голос Америки».

«Господин Джулиани обещал мне поднять уровень нашего сотрудничества в кибербезопасности», — заявил Порошенко. На уточняющий вопрос, просил ли Джулиани что-то взамен, бывший украинский лидер ответил уклончиво.

«Смотрите, я президент Украины — великой европейской нации, самой большой по территории в Европе. Конечно, я не могу представить разговор такого рода со мной как с президентом Украины», — ушел от ответа Порошенко.

На вопрос, обсуждал ли Джулиани с ним дело сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, который был членом совета директоров украинской газовой компании Burisma, Порошенко ответил отрицательно.