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Политика ,  
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Партия Порошенко назвала обвинения в захвате власти «российским заказом»
Госбюро расследований Украины заподозрило бывшего президента в злоупотреблении властью и служебным полномочием. В партии Петра Порошенко считают происходящее «российским заказом» и попыткой помешать запланированным встречам
Петр Порошенко (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

Проект подозрения в отношении бывшего президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко, который подготовило Государственное бюро расследований (ГБР) страны — это «не что иное, как российский заказ на причинение вреда» его репутации. Об этом говорится в сообщении на сайте партии.

«Европейская солидарность» также назвала это попыткой помешать Порошенко провести серию встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме по безопасности в канадском Галифаксе.

Директор ГБР Роман Труба направил проект подозрения в отношении Порошенко в Генпрокуратуру в качестве последнего козыря, «из последних сил цепляясь за кресло», утверждает партия. Там считают, что шаг ГБР обусловлен не только предстоящим увольнением главы ведомства, но и решением Шевченковского районного суда Киева, который обязал закрыть это уголовное производство.

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ГБР направило документы в прокуратуру в рамках досудебного расследования дела о возможном неправомерном влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения в Высший совет правосудия весной текущего года. Речь идет о правонарушениях в рамках статей УК Украины о злоупотреблении властью и служебным положением, а также действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват власти.

В начале октября директор ГБР Роман Труба заявил, что Порошенко фигурирует в 12 уголовных производствах. Во всех делах бывший президент присутствовал в качестве свидетеля. Труба отметил, что Порошенко не приходит на допросы, а принудительно доставить депутата Рады в ГБР невозможно. В сентябре парламент Украины принял закон об отмене неприкосновенности народных депутатов, однако документ вступает в силу только с 1 января 2020 года.

Авторы: Наталия Анисимова, Константин Нагаев
Теги: Петр Порошенко, злоупотребление
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