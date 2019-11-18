Партия Порошенко назвала обвинения в захвате власти «российским заказом»

Госбюро расследований Украины заподозрило бывшего президента в злоупотреблении властью и служебным полномочием. В партии Петра Порошенко считают происходящее «российским заказом» и попыткой помешать запланированным встречам

Петр Порошенко (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

Проект подозрения в отношении бывшего президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко, который подготовило Государственное бюро расследований (ГБР) страны — это «не что иное, как российский заказ на причинение вреда» его репутации. Об этом говорится в сообщении на сайте партии.

«Европейская солидарность» также назвала это попыткой помешать Порошенко провести серию встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме по безопасности в канадском Галифаксе.

Директор ГБР Роман Труба направил проект подозрения в отношении Порошенко в Генпрокуратуру в качестве последнего козыря, «из последних сил цепляясь за кресло», утверждает партия. Там считают, что шаг ГБР обусловлен не только предстоящим увольнением главы ведомства, но и решением Шевченковского районного суда Киева, который обязал закрыть это уголовное производство.

ГБР направило документы в прокуратуру в рамках досудебного расследования дела о возможном неправомерном влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения в Высший совет правосудия весной текущего года. Речь идет о правонарушениях в рамках статей УК Украины о злоупотреблении властью и служебным положением, а также действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват власти.