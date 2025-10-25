 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о 121 сбитом беспилотнике над регионами России

Минобороны: 121 беспилотник уничтожен над 14 регионами России
Сюжет
Военная операция на Украине
Средства ПВО сбили 121 беспилотник над российскими регионами. Больше всего БПЛА уничтожили в Ростовской области — 20. Девять дронов перехватили над Московским регионом

Прошедшей ночью над 14 российскими регионами был нейтрализован 121 беспилотник, сообщило Минобороны.

Больше всего БПЛА уничтожили в Ростовской области (20), Волгоградской области (19) и Брянской (17). Девять дронов сбили над Московским регионом.

Кроме того, ПВО перехватили:

  • 12 БПЛА — в Калужской области,
  • 11 — в Смоленской,
  • 9 — в Белгородской,
  • по 8 дронов — в Воронежской и Ленинградской,
  • по два — в Новгородской, Рязанской и Тамбовской,
  • по одному  — в Тверской и Тульской.

Материал дополняется

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Полина Минаева
Минобороны атака дронов Россия
Материалы по теме
На подлете к Москве сбили седьмой за ночь дрон
Политика
Глава Воронежской области сообщил об отражении атаки дронов
Политика
Ростовский губернатор сообщил об отражении атаки дронов в шести районах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
В Бельгии предупредили об ударе по своей экономике из-за активов России Политика, 08:10
Чего ожидать от «одной из самых рискованных» поездок Трампа Политика, 08:00
Минобороны сообщило о 121 сбитом беспилотнике над регионами России Политика, 07:53
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
Россиянин вошел в топ-5 лучших новичков НБА Спорт, 07:43
В деле о хищении средств у военных появились семь новых фигурантов Общество, 07:39
В СРЗП допустили уход Прилепина из партии на фоне возвращения на фронт Политика, 07:17
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Москве спрогнозировали пасмурную и прохладную погоду Город, 07:13
Глава Волгоградской области заявил об отражении массированной атаки БПЛА Политика, 06:34
Глава Воронежской области сообщил об отражении атаки дронов Политика, 06:26
Мадуро обратился к США со словами «нет войне» на английском языке Политика, 06:12
Ростовский губернатор сообщил об отражении атаки дронов в шести районах Политика, 05:57
На подлете к Москве сбили седьмой за ночь дрон Политика, 05:48
Обвиняемые в поджоге склада с помощью Киеву в Лондоне получили до 17 лет Политика, 05:35