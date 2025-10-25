Минобороны сообщило о 121 сбитом беспилотнике над регионами России

Средства ПВО сбили 121 беспилотник над российскими регионами. Больше всего БПЛА уничтожили в Ростовской области — 20. Девять дронов перехватили над Московским регионом

Прошедшей ночью над 14 российскими регионами был нейтрализован 121 беспилотник, сообщило Минобороны.

Больше всего БПЛА уничтожили в Ростовской области (20), Волгоградской области (19) и Брянской (17). Девять дронов сбили над Московским регионом.

Кроме того, ПВО перехватили:

12 БПЛА — в Калужской области,

области, 11 — в Смоленской ,

, 9 — в Белгородской ,

, по 8 дронов — в Воронежской и Ленинградской ,

и , по два — в Новгородской , Рязанской и Тамбовской ,

, и , по одному — в Тверской и Тульской.

Материал дополняется