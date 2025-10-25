Минобороны сообщило о 121 сбитом беспилотнике над регионами России
Прошедшей ночью над 14 российскими регионами был нейтрализован 121 беспилотник, сообщило Минобороны.
Больше всего БПЛА уничтожили в Ростовской области (20), Волгоградской области (19) и Брянской (17). Девять дронов сбили над Московским регионом.
Кроме того, ПВО перехватили:
- 12 БПЛА — в Калужской области,
- 11 — в Смоленской,
- 9 — в Белгородской,
- по 8 дронов — в Воронежской и Ленинградской,
- по два — в Новгородской, Рязанской и Тамбовской,
- по одному — в Тверской и Тульской.
Материал дополняется
