Ростовский губернатор сообщил об отражении атаки дронов в шести районах
В ночь на 25 октября силы ПВО отразили атаки беспилотников ВСУ в Донецке, Куйбышевском, Кашарском, Тарасовском, Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.
«Никто из людей не пострадал. Из-за падения фрагментов загорелась трава на окраине Донецка», — написал глава региона. Он добавил, что огонь оперативно потушили.
Минобороны сообщало, что предыдущей ночью над Россией перехватили 111 дронов. Больше всего беспилотников уничтожили над Ростовской областью — 34.
Тогда Слюсарь писал об отражении атак дронов в Таганроге, Новошахтинске, Красносулинском, Мясниковском, Каменском, Зимовниковском, Тарасовском, Миллеровском, Куйбышевском и Шолоховском районах. Губернатор добавил, что из-за атаки дронов в Новошахтинске без электроэнергии остались многоквартирные дома, детский сад и техникум.
Читайте РБК в Telegram.
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов