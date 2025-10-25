Ростовский губернатор сообщил об отражении атаки дронов в шести районах

Слюсарь: ПВО отразила атаку дронов на шесть районов Ростовской области

В ночь на 25 октября силы ПВО отразили атаки беспилотников ВСУ в Донецке, Куйбышевском, Кашарском, Тарасовском, Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

«Никто из людей не пострадал. Из-за падения фрагментов загорелась трава на окраине Донецка», — написал глава региона. Он добавил, что огонь оперативно потушили.

Минобороны сообщало, что предыдущей ночью над Россией перехватили 111 дронов. Больше всего беспилотников уничтожили над Ростовской областью — 34.

Тогда Слюсарь писал об отражении атак дронов в Таганроге, Новошахтинске, Красносулинском, Мясниковском, Каменском, Зимовниковском, Тарасовском, Миллеровском, Куйбышевском и Шолоховском районах. Губернатор добавил, что из-за атаки дронов в Новошахтинске без электроэнергии остались многоквартирные дома, детский сад и техникум.