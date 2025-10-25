Глава Волгоградской области заявил об отражении массированной атаки БПЛА

В ночь на 25 октября в Волгоградской области отразили массированную атаку дронов, в результате чего произошло возгорание на подстанции ЛЭП Балашовская, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидировано противопожарными силами», — приводит его заявление администрация области в телеграм-канале.

Бочаров добавил, что в результате атаки в Светлоярском районе повреждено частное домовладение, пострадавших нет.

Ранее, 16 октября, Бочаров уже сообщал о возгорании на подстанции Балашовской ЛЭП в результате массированной атаки беспилотников. Тогда специалисты ликвидировали пожар и восстанавливали электроснабжение в прилегающих к подстанции населенных пунктах.

На фоне угрозы атаки беспилотников в ночь на 25 октября ограничения на полеты вводил аэропорт Волгограда. На момент публикации они все еще действуют.