Глава Волгоградской области заявил об отражении массированной атаки БПЛА
В ночь на 25 октября в Волгоградской области отразили массированную атаку дронов, в результате чего произошло возгорание на подстанции ЛЭП Балашовская, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
«В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидировано противопожарными силами», — приводит его заявление администрация области в телеграм-канале.
Бочаров добавил, что в результате атаки в Светлоярском районе повреждено частное домовладение, пострадавших нет.
Ранее, 16 октября, Бочаров уже сообщал о возгорании на подстанции Балашовской ЛЭП в результате массированной атаки беспилотников. Тогда специалисты ликвидировали пожар и восстанавливали электроснабжение в прилегающих к подстанции населенных пунктах.
На фоне угрозы атаки беспилотников в ночь на 25 октября ограничения на полеты вводил аэропорт Волгограда. На момент публикации они все еще действуют.
