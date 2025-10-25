 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Глава Волгоградской области заявил об отражении массированной атаки БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 25 октября в Волгоградской области отразили массированную атаку дронов, в результате чего произошло возгорание на подстанции ЛЭП Балашовская, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидировано противопожарными силами», — приводит его заявление администрация области в телеграм-канале.

Бочаров добавил, что в результате атаки в Светлоярском районе повреждено частное домовладение, пострадавших нет.

В Волгограде обследуют поврежденные после атаки БПЛА дома
Общество
Фото:Diego Fedele / Getty Images

Ранее, 16 октября, Бочаров уже сообщал о возгорании на подстанции Балашовской ЛЭП в результате массированной атаки беспилотников. Тогда специалисты ликвидировали пожар и восстанавливали электроснабжение в прилегающих к подстанции населенных пунктах.

На фоне угрозы атаки беспилотников в ночь на 25 октября ограничения на полеты вводил аэропорт Волгограда. На момент публикации они все еще действуют.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Егор Алимов
Волгоградская область подстанция возгорание дроны Андрей Бочаров
Материалы по теме
Ростовский губернатор сообщил об отражении атаки дронов в шести районах
Политика
Глава Воронежской области сообщил об отражении атаки дронов
Политика
На подлете к Москве сбили седьмой за ночь дрон
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Глава Волгоградской области заявил об отражении массированной атаки БПЛА Политика, 06:34
Глава Воронежской области сообщил об отражении атаки дронов Политика, 06:26
Мадуро обратился к США со словами «нет войне» на английском языке Политика, 06:12
Ростовский губернатор сообщил об отражении атаки дронов в шести районах Политика, 05:57
На подлете к Москве сбили седьмой за ночь дрон Политика, 05:48
Обвиняемые в поджоге склада с помощью Киеву в Лондоне получили до 17 лет Политика, 05:35
Минздрав разработал порядок назначения БАДов пациентам Общество, 05:22
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Овечкин обновил рекорд НХЛ по забитым шайбам Спорт, 05:09
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Макрон пообещал Киеву истребители Mirage и ракеты Aster Политика, 04:43
Три российских аэропорта приостановили прием и отправку рейсов Политика, 04:39
На подлете к Москве сбили четвертый за полчаса беспилотник Политика, 04:14
В Киеве прогремели взрывы Политика, 04:07
Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до шести Политика, 03:51