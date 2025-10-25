 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Глава Воронежской области сообщил об отражении атаки дронов

Губернатор Гусев: над Воронежской областью уничтожили не менее восьми дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

За ночь на 25 октября над четырьмя районами и одним городским округом Воронежской области средства ПВО и РЭБ перехватили не менее восьми беспилотников, сообщает губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона. Он добавил, что режим беспилотной опасности в области отменен.

Ранее, в 2:59 мск, Гусев сообщил об отмене непосредственной беспилотной опасности в Воронеже, Борисоглебске и Бутурлиновском районе. Тогда губернатор сообщил о перехвате не менее четырех беспилотников ВСУ. Пострадавших не было.

Ростовский губернатор сообщил об отражении атаки дронов в шести районах
Политика

Также об отражении ночной атаки дронов на Тульскую область сообщил губернатор Дмитрий Миляев. В небе над областью ПВО сбила один беспилотник. Пострадавших и повреждения объектов инфраструктуры нет. 

О последствиях атаки беспилотников на Ростовскую область в ночь на 25 октября сообщил также глава региона Юрий Слюсарь. Никто из мирных жителей не пострадал, в результате падения обломков дрона в Донецке загорелась трава, пожар потушили, 

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Егор Алимов
Воронежская область Александр Гусев дроны Тульская область Дмитрий Миляев
Материалы по теме
Ростовский губернатор сообщил об отражении атаки дронов в шести районах
Политика
На подлете к Москве сбили седьмой за ночь дрон
Политика
Над Ленинградской областью уничтожили несколько дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Глава Волгоградской области заявил об отражении массированной атаки БПЛА Политика, 06:34
Глава Воронежской области сообщил об отражении атаки дронов Политика, 06:26
Мадуро обратился к США со словами «нет войне» на английском языке Политика, 06:12
Ростовский губернатор сообщил об отражении атаки дронов в шести районах Политика, 05:57
На подлете к Москве сбили седьмой за ночь дрон Политика, 05:48
Обвиняемые в поджоге склада с помощью Киеву в Лондоне получили до 17 лет Политика, 05:35
Минздрав разработал порядок назначения БАДов пациентам Общество, 05:22
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Овечкин обновил рекорд НХЛ по забитым шайбам Спорт, 05:09
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Макрон пообещал Киеву истребители Mirage и ракеты Aster Политика, 04:43
Три российских аэропорта приостановили прием и отправку рейсов Политика, 04:39
На подлете к Москве сбили четвертый за полчаса беспилотник Политика, 04:14
В Киеве прогремели взрывы Политика, 04:07
Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до шести Политика, 03:51