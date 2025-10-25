Глава Воронежской области сообщил об отражении атаки дронов

Губернатор Гусев: над Воронежской областью уничтожили не менее восьми дронов

За ночь на 25 октября над четырьмя районами и одним городским округом Воронежской области средства ПВО и РЭБ перехватили не менее восьми беспилотников, сообщает губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона. Он добавил, что режим беспилотной опасности в области отменен.

Ранее, в 2:59 мск, Гусев сообщил об отмене непосредственной беспилотной опасности в Воронеже, Борисоглебске и Бутурлиновском районе. Тогда губернатор сообщил о перехвате не менее четырех беспилотников ВСУ. Пострадавших не было.

Также об отражении ночной атаки дронов на Тульскую область сообщил губернатор Дмитрий Миляев. В небе над областью ПВО сбила один беспилотник. Пострадавших и повреждения объектов инфраструктуры нет.

О последствиях атаки беспилотников на Ростовскую область в ночь на 25 октября сообщил также глава региона Юрий Слюсарь. Никто из мирных жителей не пострадал, в результате падения обломков дрона в Донецке загорелась трава, пожар потушили,