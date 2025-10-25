 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Обвиняемые в поджоге склада с помощью Киеву в Лондоне получили до 17 лет

В Лондоне шестерых мужчин приговорили к срокам от 7 до 17 лет заключения по делу о поджоге складов, принадлежащих выходцам с Украины, и подготовке похищения Чичваркина. Москва отрицала причастность к произошедшему

В Великобритании огласили приговор шестерым мужчинам, которых обвинили в поджоге склада, принадлежащего компании выходцев из Украины, в Лондоне, передает Bloomberg.

Спланировавший теракт 21-летний Дилан Эрл, который, как писал Sky News, связан с ЧВК «Вагнер» (в Британии признана террористической организацией), получил 17 лет лишения свободы по обвинению в поджоге и помощи иностранной разведке. Его сообщника Джейка Ривза приговорили к 12 годам заключения.

Трое мужчин — Нии Менс, Джейким Роуз и Угниус Асмена — получили сроки от 7 до 10 лет за совершение поджога. 20-летнего Эштона Эванса приговорили к девяти годам лишения свободы за то, что он не сообщил о готовящемся плане нападения на связанные с российским бизнесменом Евгением Чичваркиным (внесен в реестр иноагентов) объекты в Лондоне и похищение предпринимателя.

«Связанного» с ЧВК «Вагнер» британца обвинили в организации поджогов
Политика
Штаб-квартира Королевской прокурорской службы в Лондоне, Великобритания

О том, что пятерых человек обвиняют в подготовке похищения Чичваркина, The Guаrdian сообщила летом. Поджог, за который судили мужчин, произошел в восточной части Лондона в марте 2024 года. Следствие утверждало, что они действовали в интересах ЧВК «Вагнер».

В конце апреля того же года российского посла Андрея Келина вызвали в британский МИД. Дипломат назвал обвинения в причастности России к произошедшему абсурдными и бездоказательными. В мае британские власти решили выслать российского военного атташе полковника Максима Еловика, которого Лондон назвал сотрудником военной разведки. Москва в ответ объявила персоной нон грата британского военного атташе капитана Адриана Когхилла, его обязали покинуть Россию.

Как пишет Bloomberg, шестеро приговоренных стали первыми, кто был наказан в соответствии с принятым в 2023-м законом о национальной безопасности Британии, который наделил власти более широкими полномочиями по преследованию шпионской деятельности и расширил сферу того, что может рассматриваться как угроза национальной безопасности, включая кражу коммерческой тайны.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Великобритания Лондон приговор ЧВК Вагнер Евгений Чичваркин
Материалы по теме
Британского политика задержали в Лондоне по подозрению в терроризме
Политика
Посольство России в Лондоне предупредило об ответе при хищении активов
Политика
Лондон передал Киеву более 85 тыс. дронов за полгода
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Глава Волгоградской области заявил об отражении массированной атаки БПЛА Политика, 06:34
Глава Воронежской области сообщил об отражении атаки дронов Политика, 06:26
Мадуро обратился к США со словами «нет войне» на английском языке Политика, 06:12
Ростовский губернатор сообщил об отражении атаки дронов в шести районах Политика, 05:57
На подлете к Москве сбили седьмой за ночь дрон Политика, 05:48
Обвиняемые в поджоге склада с помощью Киеву в Лондоне получили до 17 лет Политика, 05:35
Минздрав разработал порядок назначения БАДов пациентам Общество, 05:22
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Овечкин обновил рекорд НХЛ по забитым шайбам Спорт, 05:09
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Макрон пообещал Киеву истребители Mirage и ракеты Aster Политика, 04:43
Три российских аэропорта приостановили прием и отправку рейсов Политика, 04:39
На подлете к Москве сбили четвертый за полчаса беспилотник Политика, 04:14
В Киеве прогремели взрывы Политика, 04:07
Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до шести Политика, 03:51