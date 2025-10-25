Обвиняемые в поджоге склада с помощью Киеву в Лондоне получили до 17 лет

В Лондоне шестерых мужчин приговорили к срокам от 7 до 17 лет заключения по делу о поджоге складов, принадлежащих выходцам с Украины, и подготовке похищения Чичваркина. Москва отрицала причастность к произошедшему

В Великобритании огласили приговор шестерым мужчинам, которых обвинили в поджоге склада, принадлежащего компании выходцев из Украины, в Лондоне, передает Bloomberg.

Спланировавший теракт 21-летний Дилан Эрл, который, как писал Sky News, связан с ЧВК «Вагнер» (в Британии признана террористической организацией), получил 17 лет лишения свободы по обвинению в поджоге и помощи иностранной разведке. Его сообщника Джейка Ривза приговорили к 12 годам заключения.

Трое мужчин — Нии Менс, Джейким Роуз и Угниус Асмена — получили сроки от 7 до 10 лет за совершение поджога. 20-летнего Эштона Эванса приговорили к девяти годам лишения свободы за то, что он не сообщил о готовящемся плане нападения на связанные с российским бизнесменом Евгением Чичваркиным (внесен в реестр иноагентов) объекты в Лондоне и похищение предпринимателя.

О том, что пятерых человек обвиняют в подготовке похищения Чичваркина, The Guаrdian сообщила летом. Поджог, за который судили мужчин, произошел в восточной части Лондона в марте 2024 года. Следствие утверждало, что они действовали в интересах ЧВК «Вагнер».

В конце апреля того же года российского посла Андрея Келина вызвали в британский МИД. Дипломат назвал обвинения в причастности России к произошедшему абсурдными и бездоказательными. В мае британские власти решили выслать российского военного атташе полковника Максима Еловика, которого Лондон назвал сотрудником военной разведки. Москва в ответ объявила персоной нон грата британского военного атташе капитана Адриана Когхилла, его обязали покинуть Россию.

Как пишет Bloomberg, шестеро приговоренных стали первыми, кто был наказан в соответствии с принятым в 2023-м законом о национальной безопасности Британии, который наделил власти более широкими полномочиями по преследованию шпионской деятельности и расширил сферу того, что может рассматриваться как угроза национальной безопасности, включая кражу коммерческой тайны.