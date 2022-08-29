Прокурор потребовал признать экстремисткими произведения Oxxxymiron
Прокурор Москвы потребовал признать экстремистскими произведения Мирона Яновича Федорова (Oxxxymiron). Об этом сообщили РБК в пресс-службе Замоскворецкого районного суда Москвы.
«Иск поступил, сегодня зарегистрирован», — уточнили в суде.
РБК обратился за комментарием к Oxxxymiron, направил запрос в прокуратуру Москвы.
Первым об этом написала «Медиазона» (внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов), сославшись на картотеку Замоскворецкого районного суда Москвы, куда поступил иск. Как пишет издание, исполняющий обязанности прокурора Москвы Сергей Савенков «в интересах России» потребовал признать экстремистскими опубликованные в интернете произведения.
После начала российской спецоперации на Украину рэпер уехал из страны и устроил благотворительный тур в поддержку пострадавших от военного конфликта.
В декабре 2021 года председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению изучить обращение инициативной группы о проверке деятельности рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров), а также рэпера Noize MC (Иван Алексеев).
«Инициаторы обращения отмечают, что в своем творчестве эти исполнители пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности», — говорилось в сообщении.