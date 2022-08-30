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Прокуратура увидела экстремизм в треке Oxxxymiron'а «Последний звонок»

Ведомство увидело в тексте песни признаки оправдания «идеологии насилия». Прежде песню и фан-клип критиковали власти и активисты, утверждая, что трек мог спровоцировать некоторые из случаев со стрельбой в учебных заведениях
Oxxxymiron (Мирон Федоров)
Oxxxymiron (Мирон Федоров) (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Прокуратура попросила признать экстремистским текст вышедшей в 2009 году песни Oxxxymiron'а (настоящее имя — Мирон Федоров) «Последний звонок», сообщили источники агентств «Интерфакс» и «РИА Новости».

Об иске прокурора Москвы в Замоскворецкий суд с требованием признать произведения рэпера экстремистскими стало известно накануне. В прокуратуре пояснили, что в ходе психолого-лингвистического исследования одного из треков в нем нашли «признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия».

Собеседник «РИА Новости» уточнил, что речь идет о треке «Последний звонок» и видеоклипе на нее. В тексте песни от первого лица рассказана история подростка, который устраивает стрельбу в школе.

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Oxxxymiron (Мирон Федоров)

Официального клипа на песню нет, а любительский представляет собой нарезку кадров из эстонского фильма Класс (Klass, 2007) о двух подростках-изгоях, которые на протяжении всей картины терпят издевательства и в конце концов решают расстрелять одноклассников. В основу сюжета легли события в американской школе «Колумбайн» (одноименное международное молодежное движение признано террористическим в России и запрещено. — РБК), где двое учеников в 1999 году застрелили 13 человек, а затем покончили с собой.

Песня и видео прежде уже не раз вызывали вопросы у правоохранительных органов и активистов. В 2018 году правозащитница Евгения Чудновец попросила тогдашнего детского омбудсмена Анну Кузнецову запретить любительский клип: по мнению активистки, именно этот видеоролик и текст песни стали причиной стрельбы в политехническом колледже в Керчи. «Влияние творчества одного из самых популярных рэперов Оксюмирона (орфография сохранена. — РБК) на нашу молодежь сомнения не вызывает. Этот видеоряд и стихи, целью которого (я надеюсь) было зарабатывание популярности и денег, а не провокация к массовым убийствам, должен быть немедленно удален, дабы избежать повторения этих ужасных убийств наших детей», — заявила Чудновец.

Вскоре после этого YouTube и «ВКонтакте» на основании поступившего в Роскомнадзор требования Генпрокуратуры ограничили доступ на территории России к более чем 860 копиям клипа «Последний звонок». В требовании говорится, что «видеоряд во взаимосвязи с текстом песни побуждал широкий круг лиц принять участие в совершении массовых беспорядков, массовых убийств и экстремистской деятельности с применением оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ». Сейчас в соцсети «ВКонтакте» доступно несколько копий клипа.

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В 2021 году, после стрельбы в Пермском государственном университете, за запрет клипа выступил начальник отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии РПЦ протоиерей Игорь Ануфриев. Прокуратура после этого пообещала проверить фанатское видео. Позднее в том же году глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить творчество Oxxxymiron'а и Noize MC (Иван Алексеев) на предмет пропаганды «негативного отношения к сотрудникам правоохранительных органов», попыток реабилитации нацизма и экстремистской деятельности.

Мирон Федоров еще в 2014 году, после первого зафиксированного в России случая стрельбы в школе «по американскому сценарию» (стрельба в московской школе № 263), написал в Twitter: «Предсказуемо везде про «провидческий трек «Последний звонок» и т.д. Чуваки, стрельба в школе — часть современного мира, никакой мистики».

Этим летом стало известно о существовании списка «нежелательных артистов» (его фигуранты высказывались против спецоперации на Украине). В него попал и Oxxxymiron. Рэпер вскоре после начала военных действий покинул Россию.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Oxxxymiron прокуратура экстремизм рэп
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