Прокуратура увидела экстремизм в треке Oxxxymiron'а «Последний звонок»

Ведомство увидело в тексте песни признаки оправдания «идеологии насилия». Прежде песню и фан-клип критиковали власти и активисты, утверждая, что трек мог спровоцировать некоторые из случаев со стрельбой в учебных заведениях

Oxxxymiron (Мирон Федоров) (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Прокуратура попросила признать экстремистским текст вышедшей в 2009 году песни Oxxxymiron'а (настоящее имя — Мирон Федоров) «Последний звонок», сообщили источники агентств «Интерфакс» и «РИА Новости».

Об иске прокурора Москвы в Замоскворецкий суд с требованием признать произведения рэпера экстремистскими стало известно накануне. В прокуратуре пояснили, что в ходе психолого-лингвистического исследования одного из треков в нем нашли «признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия».

Собеседник «РИА Новости» уточнил, что речь идет о треке «Последний звонок» и видеоклипе на нее. В тексте песни от первого лица рассказана история подростка, который устраивает стрельбу в школе.

Официального клипа на песню нет, а любительский представляет собой нарезку кадров из эстонского фильма Класс (Klass, 2007) о двух подростках-изгоях, которые на протяжении всей картины терпят издевательства и в конце концов решают расстрелять одноклассников. В основу сюжета легли события в американской школе «Колумбайн» (одноименное международное молодежное движение признано террористическим в России и запрещено. — РБК), где двое учеников в 1999 году застрелили 13 человек, а затем покончили с собой.

Песня и видео прежде уже не раз вызывали вопросы у правоохранительных органов и активистов. В 2018 году правозащитница Евгения Чудновец попросила тогдашнего детского омбудсмена Анну Кузнецову запретить любительский клип: по мнению активистки, именно этот видеоролик и текст песни стали причиной стрельбы в политехническом колледже в Керчи. «Влияние творчества одного из самых популярных рэперов Оксюмирона (орфография сохранена. — РБК) на нашу молодежь сомнения не вызывает. Этот видеоряд и стихи, целью которого (я надеюсь) было зарабатывание популярности и денег, а не провокация к массовым убийствам, должен быть немедленно удален, дабы избежать повторения этих ужасных убийств наших детей», — заявила Чудновец.

Вскоре после этого YouTube и «ВКонтакте» на основании поступившего в Роскомнадзор требования Генпрокуратуры ограничили доступ на территории России к более чем 860 копиям клипа «Последний звонок». В требовании говорится, что «видеоряд во взаимосвязи с текстом песни побуждал широкий круг лиц принять участие в совершении массовых беспорядков, массовых убийств и экстремистской деятельности с применением оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ». Сейчас в соцсети «ВКонтакте» доступно несколько копий клипа.

Читайте на РБК Pro Pro Пять советов для эффективного общения с ИТ-разработчиками Пять советов для эффективного общения с ИТ-разработчиками Статьи Pro «Об отставке я узнал по телефону»: глава Adidas — о виражах в карьере «Об отставке я узнал по телефону»: глава Adidas — о виражах в карьере Статьи Pro Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость Статьи Pro Как вести семейный бюджет так, чтобы дело не дошло до развода Как вести семейный бюджет так, чтобы дело не дошло до развода Инструкции Pro Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью Статьи Pro $10 трлн любят тишину. Как работает самый могущественный инвестфонд мира $10 трлн любят тишину. Как работает самый могущественный инвестфонд мира Статьи Pro Какие товары лучше всего покупали на Wildberries летом. Рейтинг селлеров Какие товары лучше всего покупали на Wildberries летом. Рейтинг селлеров Исследования Pro Россияне стали быстрее делать карьеру. Почему это опасно для компаний Россияне стали быстрее делать карьеру. Почему это опасно для компаний Статьи

В 2021 году, после стрельбы в Пермском государственном университете, за запрет клипа выступил начальник отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии РПЦ протоиерей Игорь Ануфриев. Прокуратура после этого пообещала проверить фанатское видео. Позднее в том же году глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить творчество Oxxxymiron'а и Noize MC (Иван Алексеев) на предмет пропаганды «негативного отношения к сотрудникам правоохранительных органов», попыток реабилитации нацизма и экстремистской деятельности.

Мирон Федоров еще в 2014 году, после первого зафиксированного в России случая стрельбы в школе «по американскому сценарию» (стрельба в московской школе № 263), написал в Twitter: «Предсказуемо везде про «провидческий трек «Последний звонок» и т.д. Чуваки, стрельба в школе — часть современного мира, никакой мистики».

Этим летом стало известно о существовании списка «нежелательных артистов» (его фигуранты высказывались против спецоперации на Украине). В него попал и Oxxxymiron. Рэпер вскоре после начала военных действий покинул Россию.