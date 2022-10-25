Мишустин предложил подключить все мощности к производству средств защиты
Мишустин: предприятия подключат для производства средств защиты для мобилизованных
Цех по пошиву экипировки для мобилизованных граждан (Усть-Ордынский, Иркутская область)
Нужно нарастить выпуск специальных средств индивидуальной защиты для мобилизованных и подключить к работе все мощности легкой промышленности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей спецоперации.
«Необходимо активизировать работу по увеличению их выпуска, в полномасштабном формате запустить производство вещевого имущества для полного укомплектования мобилизованных граждан. Подключить все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах, организовать бесперебойные поставки сырья, материалов, тканей», — сказал Мишустин.
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