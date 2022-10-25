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Росимущество оплатит мобилизованным арендаторам счета за коммуналку

Росимущество оплатит мобилизованным арендаторам счета за коммунальные услуги
Росимущество принимает заявления от мобилизованных россиян и добровольцев на отсрочку платежей по аренде федерального имущества. Они также могут без штрафов расторгнуть договоры аренды
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Росимущество оплатит мобилизованным арендаторам счета за коммунальные услуги, сообщается на сайте ведомства.

«В связи с неиспользованием арендуемого по договору имущества в период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, мобилизованными гражданами и добровольцами (арендаторами федерального имущества), Росимущество самостоятельно уплачивает за них коммунальные платежи», — говорится в сообщении.

Сейчас принимаются заявления граждан, которые были мобилизованы, и добровольцев на отсрочку платежей по аренде федерального имущества. Ее дают на весь период военной службы.

Кроме того, призванные граждане и добровольцы могут без штрафов расторгнуть договоры аренды.

На эти меры поддержки могут рассчитывать физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, а также «юридические лица, у которых единственным учредителем (участником) и руководителем является одно и то же физическое лицо».

Мобилизованные не освобождаются от оплаты коммунальных услуг. Однако для них и их семей в начале октября отменили начисление пеней за долги по коммунальным платежам и взносам за капитальный ремонт на время службы.

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В конце октября мобилизованным россиянам дали отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Уплатить накопившуюся задолженность можно будет в рассрочку.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября. 14 октября он заявил, что уже мобилизованы 222 тыс. человек из 300 тыс., которые собирались призвать. «Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», — сказал тогда президент. Однако позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что решение о завершении мобилизации Путиным пока не принято.

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Теги
Елена Чернышова
Росимущество мобилизация коммунальные платежи
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