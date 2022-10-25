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Постпред России увидел «советскую практику» в словах Макрона об РПЦ

Постпред России Ульянов увидел «советскую практику» в словах Макрона об РПЦ
Комментирующие роль православия в России европейские лидеры выглядят «смешно и высокомерно», эта тема деликатна, написал постпред в Вене. В конце октября Макрон заявил, что власти России манипулируют православием для своих целей
Фото: Alexey Nasyrov / Reuters
Фото: Alexey Nasyrov / Reuters

Европейским лидерам не стоит касаться в своих выступлениях роли православия в России, иначе они выглядят «смешными и высокомерными», заявил в телеграм-канале постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Очень смелое и неуместное заявление, напоминающее советскую практику», — написал дипломат, назвав тему религии в России деликатной.

Макрон упомянул православие в России во время своей речи на римской конференции «Взывая к миру» днем ранее. Президент Франции счел, что власти России используют религию и манипулируют ей для оправдания своей политики на Украине. Роль религиозных лидеров, продолжил он, заключается в сопротивлении «перед лицом безумия этих событий».

Во время выступления президента Франции в зале находился митрополит Волоколамский Антоний, председатель отдела внешних церковных связей РПЦ, указывает Reuters. Агентство пишет, что тот занимает второе место в иерархии РПЦ после патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Глава РПЦ после ввода российских войск на Украину призывал стороны конфликта избегать жертв среди мирного населения, настаивал на единстве народов России и Украины, просил молиться за российскую армию и говорил о необходимости «духовной мобилизации». Он при этом счел «глупостями» обвинения в наличии милитаризма в речах и призывал россиян не считать украинцев врагами. «Можете себе представить состояние мое, патриарха всея Руси, когда сегодня брат убивает брата?», — спросил Кирилл в конце сентября.

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