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За дискредитацию армии россиян оштрафовали уже на 85,7 млн руб.

Верховный суд: за дискредитацию армии россиян оштрафовали уже на 85,7 млн руб.
За первые три месяца с момента появления ст. 20.3.3 КоАП были оштрафованы по ней 2504 человека. При этом ни одного приговора по аналогичной уголовной статье не вынесено
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российские суды за первые три месяца с момента появления в Кодексе об административных правонарушениях статьи за дискредитацию армии (ст. 20.3.3 КоАП) оштрафовали по ней 2504 человека, общая сумма штрафов составила 85,7 млн руб., следует из данных судебной статистики, опубликованных судебным департаментом при Верховном суде, на которые обратила внимание газета «Коммерсантъ».

При этом не вынесено ни одного приговора по аналогичной уголовной статье (ст. 280.3) за тот же период, но уголовное наказание по ней наступает только в том случае, если гражданин в течение года до этого уже был наказан за дискредитацию армии в административном порядке.

Российскими судами также вынесен лишь один приговор за фейки об армии (ст. 207.3 УК). В начале июля мундеп Красносельского района Алексей Горинов был приговорен Мещанским районным судом к семи годам тюремного заключения по ч. 2 ст. 207.3 УК. По данным следствия, Горинов во время заседания совета депутатов «неправильно» назвал российскую военную операцию, без ссылки на официальные источники озвучил число погибших и предложил почтить их память минутой молчания. Видео было выложено на YouTube-канале муниципального округа Красносельский. Обвинение утверждало, что депутат действовал «с использованием служебного положения, по предварительному сговору и по мотивам политической ненависти». Горинов отрицает свою вину. По его словам, он высказывал лишь личное мнение и не вступал ни с кем в сговор.

Пока наиболее массово применяется ст. 280 УК (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя). За первую половину этого года по ней вынесли 161 приговор. Это почти на четверть больше, чем годом ранее, и вдвое больше, чем в первом полугодии 2020 года. Кроме того, увеличилось количество приговоров за оправдание терроризма — 126 против 89, как и количество привлеченных к административной ответственности за демонстрацию запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП). По последней статье за полгода суды рассмотрели в общей сложности 2690 протоколов, 2399 человек были оштрафованы, а 258 отправлены под административный арест. В первом полугодии прошлого года таких дел было 2190: 1653 оштрафовали, 50 арестовали.

При этом в первом полугодии суды рассмотрели всего 16 151 дело об участии или организации незаконных митингов: 14 180 человек были оштрафованы на 171 млн руб., 1465 — отправлены под арест, а 361 — на обязательные работы. В первом полугодии прошлого года таких дел было больше почти на четверть (19 560). Тогда суды назначили штраф 13 096 человек на 167,2 млн руб., 1682 были посажены под арест, а 682 отправлены на обязательные работы.

4 марта президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил России. За нарушение новой статьи 207.3 Уголовного кодекса «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации» россияне могут получить штраф до 1,5 млн руб. или до трех лет лишения свободы. При распространении фейков с использованием служебного положения или из корыстных побуждений штраф увеличивается до 5 млн руб., тюремный срок — до пяти–десяти лет. В случае если распространение ложной информации повлечет тяжкие последствия, наказание составит от десяти до 15 лет тюрьмы.

В России также применяется схожая со статьей о фейках ст. 20.3.3 КоАП — о дискредитации российской армии. По ней предусмотрено наказание в виде административных штрафов. При этом после неоднократного привлечения к административной ответственности может быть возбуждено уже уголовное дело по ст. 280.3. УК (до пяти лет лишения свободы).

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