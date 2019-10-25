Президент Чехии попросил контрразведку прекратить поиск шпионов из России

По словам Милоша Земана, вместо этого спецслужбе следует сосредоточиться на борьбе с коррупцией. Ранее глава ведомства заявил о раскрытии действовавшей в республике сети агентов, созданной ФСБ

Милош Земан (Фото: Milan Kammermayer / EPA / ТАСС)

Президент Чехии Милош Земан посоветовал главе Службы безопасности информации страны (Bezpečnostní informační služba, BIS) Михалу Коуделке заняться расследованием экономических преступлений в республике, а не заниматься поиском иностранных шпионов. Об этом он заявил, выступая на телеканале TV Barrandov.

«Я сказал премьер-министру, чтобы господин Коуделка вместо фиктивного преследования российских и китайских шпионов сосредоточится на экономических преступлениях в Чешской Республике», — заявил он. Так президент отреагировал на предложение правительства повысить главу BIS до звания генерала.

90% деятельности Службы информбезопасности посвящено российским и китайским шпионам, отметил Земан. Вместо этого, заявил он, контрразведка должна уделять больше времени борьбе с коррупцией. «В этом, наконец, будет польза», — считает он.

21 октября Коуделка заявил, что контрразведка в 2018 году совместно с Национальным центром против организованной преступности (NCOZ) выявили и ликвидировали сеть, созданную в стране ФСБ России. По словам главы BIS, сеть финансировалась из России, ее работа поддерживалась через российское посольство. Шпионы, по утверждению Коуделки, намеревались организовать кибератаки против Чехии и ее зарубежных партнеров.