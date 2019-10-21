Посольство в Чехии опровергло информацию о созданной в стране «сети ФСБ»

Посольство в Чехии опровергло информацию о созданной в стране «сети ФСБ»

Посольство России в Чехии опровергло сообщения о том, что диппредставительство поддерживало работу действовавшей в стране «сети ФСБ», о раскрытии которой заявляли чешские спецслужбы. Об этом РБК заявили в посольстве.

«В ответ на Ваш вопрос сообщаем, что упомянутое Вами заявление не имеет ничего общего с действительностью», — сказали в представительстве.

РБК также направил запрос в пресс-службу МИД России.

Глава чешской спецслужбы BIS Михаил Коуделка, выступая перед парламентом страны 21 октября, заявил, что в прошлом году была раскрыта созданная ФСБ сеть. Он утверждал, что работу сети поддерживало российское посольство.