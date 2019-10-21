Глава чешской контрразведки сообщил о раскрытии «созданной ФСБ сети»

Впервые о раскрытии сети российских агентов под прикрытием чешские спецслужбы заявили в декабре 2018 года. Тогда официальная Прага также не раскрыла подробности случившегося, однако собственное расследование на основании публичных данных провели журналисты издания Respekt. По их информации, группа российских агентов действовала в Праге под видом частных компаний по продаже компьютеров и софта. Она состояла как из российских граждан, так и из россиян, которые переехали в Чехию и получили гражданство этой страны. Оборудование для работы они получали по дипломатическим каналам. Основной целью работы группы агентов издание называло организацию кибератак.
Автор журналистского расследования, Ондржей Кундра, вскоре дал интервью «Радио Свобода». Он утверждал, что сеть действовала более двух лет и большую часть этого времени за ней следили чешские спецслужбы. «Что интересно, эти хакеры подчинялись российской контрразведке, подразделению ФСБ. В прошлом, когда речь шла о хакерских атаках в международном контексте, выяснялось, что к этому имеет отношение российская военная разведка (ГУ ГШ, известная как ГРУ). В чешском случае говорится об агентах ФСБ, которые были членами хакерской группы, однако они, скорее всего, были частью более обширной структуры, которая действовала и, возможно, продолжает действовать в Европе, а возможно, и в других частях мира», — описывал Кундра работу сети.
По версии Кундры, сеть из групп агентов создавалась по всему миру для того, чтобы отследить и предотвратить хакерские атаки было сложнее.
В отчете работы BIS за 2017 год говорилось (*pdf) о нескольких кибератаках, который были за этот период совершены на чешские государственные ресурсы. В частности, хакерам удалось получить доступ к электронной почте сотрудников МИДа, также они пытались взломать почту работников министерства обороны. BIS связывала эти попытки с деятельностью российских спецслужб.