Глава чешской контрразведки сообщил о раскрытии «созданной ФСБ сети»

В отчете о работе чешской спецслужбы BIS перед парламентом ее руководитель упомянул раскрытие российской сети, которая действовала в Праге. По информации журналистов, агенты занимались организацией кибератак из столицы Чехии

Михал Коуделка (Фото: Michal Krumphanzl / CTK / ТАСС)

Глава Службы безопасности и информации Чехии (BIS) Михал Коуделка заявил, что в 2018 году его ведомство раскрыло сеть, созданную в стране ФСБ, пишет iDNES.

«Мы предотвратили эту деятельность на территории Чешской Республики», — сказал он.

По словам Коуделка, работа сети поддерживалась через российское посольство.

Официальный представитель руководителя BIS заявил, что не может предоставить какую-то конкретную информацию, так как расследование еще не завершено. Тем не менее информация об этой попытке вмешательства может быть включена в годовой отчет BIS за 2018 год, который будет рассмотрен парламентской комиссией в этот четверг, 24 октября.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Чешской Республике и пресс-службу МИД России. «В ответ на Ваш вопрос сообщаем, что упомянутое Вами заявление не имеет ничего общего с действительностью», — сообщили РБК в ответ в посольстве России в Чехии.