Глава чешской контрразведки сообщил о раскрытии «созданной ФСБ сети»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 63,76 (-0,19) Quote, 12:56
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 71,17 (+0,04) Quote, 12:56
Получившая удар в живот активистка пожаловалась в Басманный суд на СК Общество, 16:48 Кремль не увидел «особого продвижения» встречи в «нормандском формате» Политика, 16:42 В Мюнхене из-за задымления сел летевший в Египет самолет Общество, 16:33 У режиссера фильма «Бриллианты. Воровство» украли драгоценности Общество, 16:31 Суд арестовал гендиректора артели после прорыва дамбы в Красноярском крае Общество, 16:30 СК проверит гибель задержанного в отделении в Калининграде от ожогов Общество, 16:29 Как анонсировать мероприятие онлайн: чек-лист из семи пунктов Pro, 16:27 Эксперты назвали страны с лучшими пенсионными системами Общество, 16:26 В Якутии СК начал проверку из-за найденного в подъезде дома ребенка Общество, 16:18 В Новосибирске загорелся мебельный склад Общество, 16:11 Егоров назвал ошибкой неназначенный пенальти в ворота «Динамо» Спорт, 16:10 В аэропорту Краснодара испытали систему противодействия беспилотникам Общество, 16:08 Jeep, саперная лопатка и «Дакар»: краткая история легендарного Mitsubishi Авто, 16:08  Медведь убил смотрителя маяка на Камчатке Общество, 16:05
Политика ,  
0 
Глава чешской контрразведки сообщил о раскрытии «созданной ФСБ сети»
В отчете о работе чешской спецслужбы BIS перед парламентом ее руководитель упомянул раскрытие российской сети, которая действовала в Праге. По информации журналистов, агенты занимались организацией кибератак из столицы Чехии
Михал Коуделка (Фото: Michal Krumphanzl / CTK / ТАСС)

Глава Службы безопасности и информации Чехии (BIS) Михал Коуделка заявил, что в 2018 году его ведомство раскрыло сеть, созданную в стране ФСБ, пишет iDNES.

«Мы предотвратили эту деятельность на территории Чешской Республики», — сказал он.

По словам Коуделка, работа сети поддерживалась через российское посольство.

Официальный представитель руководителя BIS заявил, что не может предоставить какую-то конкретную информацию, так как расследование еще не завершено. Тем не менее информация об этой попытке вмешательства может быть включена в годовой отчет BIS за 2018 год, который будет рассмотрен парламентской комиссией в этот четверг, 24 октября.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Чешской Республике и пресс-службу МИД России. «В ответ на Ваш вопрос сообщаем, что упомянутое Вами заявление не имеет ничего общего с действительностью», — сообщили РБК в ответ в посольстве России в Чехии.

Впервые о раскрытии сети российских агентов под прикрытием чешские спецслужбы заявили в декабре 2018 года. Тогда официальная Прага также не раскрыла подробности случившегося, однако собственное расследование на основании публичных данных провели журналисты издания Respekt. По их информации, группа российских агентов действовала в Праге под видом частных компаний по продаже компьютеров и софта. Она состояла как из российских граждан, так и из россиян, которые переехали в Чехию и получили гражданство этой страны. Оборудование для работы они получали по дипломатическим каналам. Основной целью работы группы агентов издание называло организацию кибератак.

Автор журналистского расследования, Ондржей Кундра, вскоре дал интервью «Радио Свобода». Он утверждал, что сеть действовала более двух лет и большую часть этого времени за ней следили чешские спецслужбы. «Что интересно, эти хакеры подчинялись российской контрразведке, подразделению ФСБ. В прошлом, когда речь шла о хакерских атаках в международном контексте, выяснялось, что к этому имеет отношение российская военная разведка (ГУ ГШ, известная как ГРУ). В чешском случае говорится об агентах ФСБ, которые были членами хакерской группы, однако они, скорее всего, были частью более обширной структуры, которая действовала и, возможно, продолжает действовать в Европе, а возможно, и в других частях мира», — описывал Кундра работу сети.

По версии Кундры, сеть из групп агентов создавалась по всему миру для того, чтобы отследить и предотвратить хакерские атаки было сложнее.

В отчете работы BIS за 2017 год говорилось (*pdf) о нескольких кибератаках, который были за этот период совершены на чешские государственные ресурсы. В частности, хакерам удалось получить доступ к электронной почте сотрудников МИДа, также они пытались взломать почту работников министерства обороны. BIS связывала эти попытки с деятельностью российских спецслужб.

Авторы: Константин Нагаев, Георгий Тадтаев, Александра Юшкявичюте
Теги: Чехия, шпионы
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
Материалы по теме
СМИ сообщили о готовящемся обмене шпионами между Литвой и Россией
Политика
Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки
Политика
В Иране по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter