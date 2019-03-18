CМИ узнали о двух фирмах прикрытия российских спецслужб в Чехии

Издание Respekt утверждает, что спецслужбы из России для создания разведывательной сети и подготовки кибератак использовали две компьютерных фирмы. Технику в эти фирмы перевозили на машинах с дипломатическими номерами

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

В сеть агентов российской спецслужбы, работавшей в Чехии под прикрытием, входили как граждане Чехии, так и россияне, получившие гражданство этой страны. Об этом говорится в расследовании, опубликованном в чешском журнале Respekt.

В декабре прошлого года президент Чехии Милош Земан раскритиковал чешскую контрразведку за, по его мнению, бездоказательные заявления о присутствии в стране большого числа российских и китайских шпионов. Земан тогда подчеркнул, что закрытых докладах спецслужбы не было информации об этом. На следующий день глава Службы безопасности информации Чехии (Bezpečnostní informační služba, BIS) Михал Коуделка заявил, что ведомство раскрыло сеть одной из российских спецслужб, не уточнив, какой именно.

Respekt обнародовал данные об этой сети, собранные на основе собственного журналистского расследования в России и Чехии, которое длилось несколько месяцев.

Согласно данным журнала, операция чешских сил безопасности завершилась в начале 2018 года, и в то же время была задержана группа российских граждан, а также выходцев из России, получивших в прошлом чешское гражданство. Группа работала в Праге под прикрытием двух частных компаний, которая продавала компьютерное оборудование и программное обеспечение, однако их сотрудники также должны были готовить хакерские атаки, используя для этого компьютеры фирм.