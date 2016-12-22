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Саакашвили ответил на сообщения о записи разговора об убийстве Иванишвили
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Саакашвили ответил на сообщения о записи разговора об убийстве Иванишвили
Политика, 25 окт, 23:27
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Саакашвили ответил на сообщения о записи разговора об убийстве Иванишвили
Аудиозапись появилась на одном из украинских сайтов, который утверждает, что это телефонный разговор экс-президента Грузии с его дядей. Участники разговора обсуждают лидера правящей партии Бидзину Иванишвили
Михаил Саакашвили (Фото: Zuma / ТАСС)

Прокуратура Грузии проверит появившуюся в СМИ аудиозапись, на которой слышен голос, по сообщениям на украинских сайтах, бывшего президента Михаил Саакашвили. Его собеседник на этой записи грозится нанять снайпера для убийства Бидзины Иванишвили — лидера правящей партии «Грузинская мечта». О решении прокуратуры со ссылкой на ведомство сообщает грузинский «Первый канал». Сотрудники прокуратуры изучат аудио и оценят его на наличие признаков преступления. После этого будет принято решение о расследовании.

Михаил Саакашвили назвал эту запись сфабрикованной. «Ради интереса я послушал эту чушь, и, мне кажется, что это записывали актеры», — сказал экс-президент, добавив, что это уже не первый случай, когда куски из его разговоров используют для подобных целей. «Помимо абсолютных дегенератов, никто не может в это поверить», — подчеркнул Саакашвили.

Аласания также назвал запись монтажом, добавив, что он не заказывает убийства, «тем более по телефону».

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Речь идет о записи, опубликованной на украинском сайте Zdes. Его сотрудники утверждают, что с якобы Саакашвили разговаривает по телефону его родной дядя, «генерал КГБ в отставке» Темур Аласания. Издание не раскрывает, от какого именно источника получило​ аудио.

По данным грузинских СМИ, на записи «Аласания» говорит «Саакашвили», что «устал чего-то ждать» и готов заплатить тому, кто из «снайперской винтовки убьет Бидзину». За это предполагаемый Аласания готов заплатить 1 млн, но без уточнения, в какой валюте. Также голос «Аласании» высказывается нецензурной лексикой в адрес грузинского народа.

Подлинность записи не установлена.

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В свою очередь в «Грузинской мечте» аудиозапись считают подлинной.

«Ничего нового мы не услышали. Эти люди готовы на все пойти, чтобы получить власть в свои руки и они на все способны», — заявила журналистам первый вице-спикер парламента, одна из лидеров партии Тамар Чугошвили (цитата по «Интерфаксу»).

«Их отношение к народу все хорошо знают в Грузии, но в Грузии у хаоса и дестабилизации нет будущего», — добавила она.

17 октября грузинская прокуратура заявила, что в 2008 году Саакашвили дал разрешение на убийство бизнесмена Бадри Патаркацишвили. За месяц до гибели он участвовал в выборах президента Грузии, где был соперником Саакашвили.

Сам Михаил Саакашвили связал эти обвинения с приближающимися выборами президента Грузии (запланированы на 28 октября). По опросам, на которые он сослался, в предвыборной гонке лидирует Григол Вашадзе, представляющий «Единое национальное движение», основанное Саакашвили.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Михаил Саакашвили , Бидзина Иванишвили
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