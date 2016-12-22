В Тбилиси заявили об отравлении Патаркацишвили с санкции Саакашвили

Прокуратура обвинила бывшего президента страны в выдаче санкции на убийство бизнесмена с использованием «субстанции, которая приводит к естественной смерти»

Бадри Патаркацишвили (Фото: Валерий Мельников / «Коммерсантъ»)

Прокуратура Грузии заявила о том, что грузинский бизнесмен Бадри Патаркацишвили был убит с разрешения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который считал бизнесмена политическим оппонентом. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте прокуратуры.

Как сообщили в прокуратуре, на основании решения суда были задержаны трое бывших чиновников МВД Грузии и еще один обвиняемый по делу, у которого было обнаружено скрытое устройство записи. На нем были найдены две аудиозаписи от 4 и 5 февраля 2007 года.

Как следует из первой записи, один из высокопоставленных сотрудников МВД пытался убедить охранника Патаркацишвили стать соучастником преступления. Из записи следует, что убийство готовилось с санкции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, так как тот считал бизнесмена политическим оппонентом и врагом тогдашнего правительства Грузии.

На другой записи обсуждалось создание подходящих условий для ликвидации Патаркацишвили, включая получение списка его охранников. В частности, обсуждалось его отравление с помощью вещества, чтобы достигнуть эффекта, схожего с естественной смертью. По словам множества свидетелей, было подтверждено, что велась слежка за передвижениями Патаркацишвили.

Бизнесмен Бадри Патаркацишвили скончался в своем доме под Лондоном от сердечного приступа в феврале 2008 года. За месяц до смерти он участвовал в выборах президента Грузии, где занял третье место.