Саакашвили отверг свою причастность к отравлению Патаркацишвили

Заявления грузинской прокуратуры о том, что бизнесмен и соперник Саакашвили в президентской гонке 2008 года был отравлен с разрешения экс-главы государства, Саакашвили связал с новыми выборами в Грузии

Михаил Саакашвили (Фото: Maciej Luczniewski / Zuma / ТАСС)

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал абсурдными новые обвинения против него грузинской прокуратуры. По версии надзорного ведомства, бизнесмен Бадри Патаркацишвили, за месяц до гибели участвовавший в выборах главы республики, был отравлен с санкции Саакашвили, который считал его политическим оппонентом.

«Новые абсурдные обвинения против меня связаны лишь с тем, что в Грузии мы очень близки к победе на президентских выборах, которые запланированы на 28 октября», — написал экс-президент на своей официальной странице в Facebook.

Согласно опросам, как указал бывший глава государства, сейчас в президентской гонке в Грузии «с огромным отрывом» лидирует кандидат от основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе. В период с 2008 по 2012 год, когда Саакашвили занимал пост президента страны, он работал министром иностранных дел Грузии. «Кремлевские шавки из [правящей] «Грузинской мечты» в отчаянии от этого», — добавил экс-президент.

О том, что именно Саакашвили дал разрешение на убийство бизнесмена Патаркацишвили с использованием «субстанции, которая приводит к естественной смерти», грузинская прокуратура заявила 17 октября. Это, по информации надзорного ведомства, следует из аудиозаписей на «скрытое устройство», которые были найдены у задержанных по этому делу. Саакашвили, как указали в прокуратуре, считал предпринимателя своим политическим оппонентом и врагом тогдашнего правительства Грузии.

Патаркацишвили умер в феврале 2008 года в своем доме под Лондоном. По официальным данным Британии, причиной гибели бизнесмена стал сердечный приступ. За месяц до этого Патаркацишвили вместе с Саакашвили участвовал в выборах президента Грузии. По результатам голосования он занял третье место.