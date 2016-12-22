Саакашвили не исключил суда над Порошенко из-за госизмены

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью NewsOne заявил, что украинского президента Петра Порошенко будут судить за коррупцию, хищение имущества Украины и, возможно, государственную измену.

В связи с этим он пожелал Порошенко найти хорошего адвоката. По словам Саакашвили, президент Украины «мог бы стать более великим, чем Мазепа или Хмельницкий», а также «новым Черчиллем Европы», однако променял эту возможность на несколько миллиардов долларов.

В середине августа Саакашвили рассказал, что на украинского президента завели дела в США. Как утверждает Саакашвили, дела связаны с офшорными счетами Порошенко.

В июле 2017 Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства в связи с тем, что последний указал в анкете недостоверную информацию. Впоследствии Саакашвили удалось вернуться на Украину, но в феврале 2018 года он был задержан в Киеве и выдворен из страны. В августе Саакашвили заявлял, что вернется на Украину, когда Порошенко уйдет с поста президента, а самому ему вернут украинское гражданство.