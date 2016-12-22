Москва передала Вашингтону информацию о вызвавшей претензии США ракете

Вашингтон ранее неоднократно заявлял, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности нарушает комплекс 9М729 (SSC-8). Москва уверена: ракета соглашению соответствует, США она передала все данные о ее испытаниях

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Российская сторона передала США полную информацию об испытаниях вызвавшей претензии Вашингтона ракеты 9М729. Об этом в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале» рассказал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Ранее о том, что именно ракета, по мнению Запада, нарушает условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) говорили глава Пентагона Джеймс Мэттис и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Впоследствии президент США Дональд Трамп из-за «нарушения Москвой» положений этого соглашения заявил о планах Вашингтона разорвать сделку. В России подобные обвинения в свой адрес прежде отвергали.

«9М729 — ракета, которую нам вменяют [в вину] в качестве нашего нарушения ДРСМД, поскольку мы ее якобы испытали на дальность, запрещенную договором», — отметил в эфире телеканала Рябков. Российские чиновники, по его словам, «на более ранних этапах обсуждения этой темы передали американским коллегам полную информацию о том, когда и на какую дальность проводились испытания этой ракеты».

«Более того, на прошлогодних учениях «Запад 2017» был проведен очередной пуск этой ракеты на дальность существенно более низкую, чем 500 км», — отметил замглавы внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что и эта информация была передана США, но в итоге подобные контакты не оказали должного эффекта.

«Я понимаю, что эти данные в условиях тотального, хронического отсутствия доверия между Москвой и Вашингтоном воспринимаются американскими специалистами, мягко говоря, как требующие уточнения и проверки», — добавил Рябков, заметив однако, что стороны «тем не менее были неоднократно <...> в ситуациях, когда предложения продолжить диалог профессионалов на эту тему по сути дела сходил на нет». »[В итоге] все опять возвращалось к взаимным обвинениям», — заключил замглавы российского МИД.

О намерении США выйти из договора, ограничивающего производство, использование и хранение баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности, Дональд Трамп объявил 21 октября. Соглашение было подписано в период холодной войны в 1987 году. В Кремле, комментируя эти данные, заявили, что «категорически не согласны с тем, что Россия нарушает ДРСМД». Президент России Владимир Путин 24 октября пообещал Соединенным Штатам гонку вооружений в случае, если они откажутся не только от ДРСМД, но и от других стратегических договоров в области сокращения вооружений.​