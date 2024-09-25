Зачем Китай запустил межконтинентальную ракету на ее полную дальность Это первое такое испытание с 1980 года

Китай испытал в Тихом океане межконтинентальную баллистическую ракету. Подробнее о том, что запустили китайские военные и зачем они это сделали, — в материале РБК

Остров Хайнань, Китай (Фото: NASA)

Какую ракету испытал Китай и что особенного в этом пуске

Утром 25 сентября Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) запустили в открытые воды Тихого океана межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) с макетной боеголовкой, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на Министерство обороны КНР. Запуск прошел в рамках ежегодных учений с целью проверить эффективность вооружения и уровень подготовки войск, пояснили в министерстве, отметив, что «ракета попала в запланированный квадрат» и что Пекин накануне уведомил «соответствующие страны» о пуске

Судя по навигационным предупреждениям и извещениям системы NOTAM (NOtice To Air Missions — извещение летного состава), КНР запустила МБР с острова Хайнань; ракета пролетела около 12 тыс. км и упала в южной части Тихого океана, неподалеку от островов Французской Полинезии. Пекин не уточнял, какую конкретно МБР он использовал. Эксперты считают, что это могла быть трехступенчатая твердотопливная ракета (либо DF-41, либо DF-31) или двухступенчатая жидкотопливная DF-5, которая существует в нескольких модификациях.

Пекин разрабатывал DF-41 с конца 1990-х годов. Ее мобильная версия была развернута в 2020 году, развертывание ракеты в шахтах, предположительно, запланировано на 2025 год. Это самая мощная ракета китайского наземного компонента вооружений: по оценке «Бюллетеня ученых-атомщиков», она может нести до трех боеголовок мощностью 200–300 кт на расстояние до 12 тыс. км. DF-31 стоит на вооружении НОАК с 2006 года. Она может доставлять одну боеголовку мощностью 200–300 кт на расстояние до 7,2 тыс. км. У этой МБР есть модификация DF-31A, которая развернута с 2007 года, — это версия с увеличенной дальностью (до 11,2 тыс. км), которая запускается с той же мобильной установки, что и DF-31.

«Твердотопливная DF-41, если это была она, — наиболее совершенная из китайских МБР, — отметил в беседе с РБК научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. — Ее можно считать условным аналогом отечественного «Ярса», возможно, чуть менее мощным и точным как минимум относительно последних модификаций нашей ракеты». Если пуск действительно был осуществлен с острова Хайнань, то другие варианты, кроме DF-41, практически исключены, полагает эксперт, оговорившись, что у Ракетных войск НОАК есть и модернизированные жидкостные МБР семейства DF-5 шахтного базирования.

Эксперт по ядерной политике Анкит Панда обращает внимание, что испытание ракеты на межконтинентальную дальность Китай проводит впервые с 1980 года, когда он протестировал в Тихом океане двухступенчатую жидкотопливную DF-5, пролетевшую чуть больше 9 тыс. км. По словам эксперта, испытательные пуски в Тихом океане — нестандартная операция для НОАК, в основном их проводят на территории Китая. «Описание в заявлении КНР этого конкретного испытания как «планового» и «ежегодного» выглядит странно, учитывая, что там не проводят подобные испытания ни планово, ни ежегодно», — отметил Анкит Панда.

В отличие от России у Китая не такая большая территория, чтобы испытывать на ней МБР на их практическую полную дальность, объсняет директор Центра комплексных европейских и международных исследований Василий Кашин. «Он стреляет ими на сокращенную дальность в районе своего основного полигона, который находится в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, что не всегда может рассматриваться как замена испытаний на полную дальность, — прокомментировал РБК эксперт. — В этом случае китайские ракеты летят обычно всего лишь на 4 тыс. км по измененной траектории. Проводить такой пуск, как сейчас, практически на полную дальность, китайцам сложно: надо стрелять в международные воды, а для этого надо проводить определенную подготовку — закрывать какой-то район и для обеспечения телеметрии направлять в этот район флот».

Почему Китай провел это испытание

Помимо решения технических задач, связанных с модернизацией ядерного арсенала, испытание МБР призвано продемонстрировать военный потенциал Китая на фоне ухудшающихся отношений с США и растущего внимания Пекина к ядерной проблематике, считает Кашин. «Китай начинает постепенно воспринимать свои стратегические ядерные силы в новом качестве. Если раньше они воспринимались только как инструмент сдерживания ядерного нападения или ядерного шантажа в отношении КНР, сейчас к ним стараются привлечь внимание, чтобы показать, что противник и в рамках обычного регионального конфликта в Азии далеко не все сможет себе позволить в отношении Китая, что надо вести себя деликатно и учитывать китайские озабоченности», — сказал РБК эксперт.

«Почему этот пуск был сделан, и сделан именно сейчас, в целом понятно: по консенсусному мнению международных экспертов, Китай находится в процессе качественного и количественного развития своих ядерных сил, — отмечает Стефанович. — Путем этих испытаний КНР одновременно проверяет верность технических решений и демонстрирует реальность своего потенциала, дабы никто не мог раздувать нарративы про «бумажного тигра» и так далее».

Аналитики «Бюллетеня ученых-атомщиков» обращают внимание, что за последние пять лет Китай значительно расширил программу ядерной модернизации. КНР продолжает развивать три шахтных полигона для размещения твердотопливных МБР, расширяет строительство новых шахт для DF-5, разрабатывает новые МБР и совершенствует стратегические системы доставки. Эксперты называют ядерную модернизацию КНР одной из крупнейших и самых быстрых среди всех девяти ядерных держав. По их подсчетам, в арсенале Пекина примерно 440 ядерных боеголовок — их могут доставлять баллистические ракеты наземного базирования, морского базирования и бомбардировщики. Китай продолжает производство боеголовок.

Как на этот пуск отреагировали другие страны

В Кремле пуск китайской МБР назвали суверенным правом Китая. «Китай занимается военным строительством. Мы с уважением относимся, — сказал журналистам представитель президента России Дмитрий Песков. — И, безусловно, в рамках тех контактов, которые имеются между двумя нашими странами, в том числе по линии оборонных ведомств, происходит необходимый обмен информацией».

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона о запуске МБР высказались критически. У властей Японии он вызвал «серьезную обеспокоенность»: как сообщил журналистам представитель японского правительства Ёсимаса Хаяси, Пекин заранее не уведомил Токио об этом пуске. По данным The Financial Times, ссылающейся на высокопоставленного японского чиновника, Япония рассматривает это испытание как «серьезную провокацию», подрывающую стабильность в регионе. В схожем тоне высказались Австралия и Новая Зеландия. В МИД Австралии заявили, что «обеспокоены любыми действиями, которые дестабилизируют ситуацию и повышают риск просчетов в регионе», и что Канберра консультируется со своими региональными партнерами по поводу действий НОАК. Веллингтон назвал китайское испытание «нежелательным и тревожным событием» и также сообщил о консультациях с партнерами.

США на запуск отреагировали спокойно — в Пентагоне сообщили, что Пекин о нем предупредил и что американские военные это испытание отслеживали. Уведомление о нем в Вашингтоне назвали «шагом в правильном направлении, ставящим целью снижение рисков неверного восприятия [действий другой стороны] и военных просчетов». «Мы продолжим настаивать на выстраивании более регулярной двусторонней системы уведомлений о запусках баллистических ракет и космических объектов. Речь идет о предложении, которое правительство США уже выдвигало КНР и которое является разумной мерой по укреплению доверия», — приводит заявление Пентагона «РИА Новости». США также будут и дальше настаивать, чтобы обсуждать с Китаем проблемы, связанные с расширением его ядерного арсенала, и меры для «снижения рисков, вызванных наращиванием вооружений КНР».

Китая и США вели консультации по контролю над вооружениями — в ноябре 2023 года они провели их впервые за пять лет. По данным Reuters, Пекин пообещал не прибегать к ядерным угрозам в связи с ситуацией вокруг Тайваня. В июле 2024 года МИД КНР сообщил, что Китай приостановил эти консультации, причина — поставки Тайваню американских вооружений.

Насколько напряжена обстановка в регионе

Испытание МБР произошло на фоне возрастающей напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море. В последнее время участились инциденты с участием флота Китая и Филиппин — обе страны, наряду с Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Тайванем, претендуют на две группы небольших островов и рифов в Южно-Китайском море — архипелаг Спратли (китайское название — Наньша) на юге и Парасельские острова (Сиша) на севере. География таких стычек расширилась. Прежде они происходили вблизи Второй отмели Томаса, неподалеку от которой посажен на мель американский десантный корабль Sierra Madre, использующийся филиппинскими силами в качестве форпоста. Теперь же столкновения стали происходить и возле отмели Сабина (Эскода) — на атолле, расположенном в 138 км к западу от филиппинской провинции Палаван и более чем в 965 км от материкового Китая. Лишь за август вблизи отмели произошло четыре инцидента с участием кораблей береговой охраны двух стран. 25 сентября агентство «Синьхуа» сообщило, что днем ранее лодка и корабль береговой охраны Филиппин подплыли к китайскому исследовательскому судну, занимавшемуся научной деятельностью в неназванной части Южно-Китайского моря, и ходили вокруг него зигзагами, подвергая его экипаж опасности.

Министерство обороны Тайваня, который Китай считает своей отколовшейся провинцией, сообщило 25 сентября, что в последнее время НОАК проводит «интенсивные учения по запуску ракет и другие учебные мероприятия», но не стало уточнять, где именно. The Financial Times отмечает, что в один день с испытанием МБР в море впервые вышли сразу три китайских авианосца — «Ляонин», «Шаньдун» и «Фуцзянь».

Растет напряженность и между Китаем и Японией. С декабря 2022 года Токио взял курс на наращивание оборонных расходов и расширение арсенала за счет закупок американских крылатых ракет Tomahawk и AGM-158 JASSM, а также модернизации и наращивания производства собственных противокорабельных ракет Type 12. Китай обвинил Японию в участии в «новой холодной войне». Их отношения осложнены и давним спором по поводу принадлежности островов Сэнкаку (кит. Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. К неудовольствию Токио, Китай наращивает свое военное присутствие у этого архипелага: в 2023 году корабли китайской береговой охраны провели там рекордные 203 дня.

В конце августа китайский разведывательный самолет Y-9 впервые вторгся в воздушное пространство Японии вблизи островов Дандзё, расположенных в Южно-Китайском море к западу от Кюсю, и находился там около двух минут, Силам самообороны Японии пришлось поднять по тревоге истребители. 18 сентября китайский авианосец «Ляонин» в сопровождении двух эсминцев впервые прошел через так называемую прилежащую зону японских территориальных вод, расположенную между двумя островами южной префектуры Окинава — Ёнагуни и Ириомотэ. Согласно международному праву, иностранные суда могут следовать через эту акваторию, однако прибрежное государство может контролировать судоходство в этом поясе, чтобы предотвратить незаконные действия в своих территориальных водах. Токио счел оба инцидента угрозой своей безопасности и суверенитету, а в Пекине призвали не переоценивать серьезность случившегося.