Российско-китайские военно-морские учения начались вскоре после завершения маневров «Океан-2024». С китайской стороны в них участвуют два эсминца, фрегат и корабль обеспечения

Проводы российско-китайского отряда кораблей на учение «Бэйбу/Взаимодействие — 2024» во Владивостоке (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

На Дальнем Востоке стартовали российско-китайские морские учения «Бэйбу/Взаимодействие — 2024», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая уже вышел из Владивостока для проведения учений.

С российской стороны в сводном отряде участвуют большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц», малые противолодочные корабли «МПК-82» и «МПК-107», а также малый ракетный корабль «Смерч» ТОФ. ВМС Китая направили на учения эсминцы «Синин» и «Уси», фрегат «Линь И», а также корабль комплексного снабжения «Тайху».

«В течение недели в акватории Японского моря совместный отряд кораблей отработает вопросы отражения нападения условного противника с воздуха, воды и подводной среды, совместное маневрирование и оборону при стоянке на незащищенном рейде», — сообщили в пресс-службе флота.

О визите китайских кораблей во Владивосток Восточный военный округ сообщил 18 сентября. В церемонии встречи приняли участие заместитель командующего Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Александр Шварц и заместитель командующего ВМС северного театра военных действий НОАК контр-адмирал Яо Чунь Юн.

В первой половине сентября в России прошли учения «Океан-2024», продлившиеся шесть дней. Маневры проводились в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В них были задействованы свыше 400 кораблей, подлодок и судов обеспечения, более 120 самолетов и вертолетов. Президент России Владимир Путин назвал их самыми масштабными за последние 30 лет.