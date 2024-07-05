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Политика ,  
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«Ярсы» вышли на патрулирование двух российских регионов

Российские ракетчики комплексов «Ярс» в рамках учений вышли на патрулирование в Тейковском (Ивановская область) и Иркутском ракетном соединениях, сообщили в Минобороны.

«В рамках плановых учений в Тейковском и Иркутском соединениях РВСН пусковые установки ПГРК «Ярс» совершают интенсивные маневренные действия», — цитирует ведомство «РИА Новости».

Аналогичные учения в ближайшее время планируются и в других ракетных соединениях, добавили в военном ведомстве.

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Политика
Фото:Jonas Gratzer / Getty Images

«Ярс», или РС-24, — стратегический комплекс, основу которого составляет твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

В декабре 2023 года начались учения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Тейковском ракетном соединении. Во время учений «Ярсы» должны были совершить марш протяженностью до 100 км, а также отработать задачи по рассредоточению в лесу и противодействию диверсионно-разведывательным группам.

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Теги
Минобороны Иркутская область Ивановская область учения Ярс
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