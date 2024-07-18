 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Китай отказался от ядерных переговоров с США

МИД Китая объявил о приостановке ядерных переговоров с США из-за Тайваня
В МИД КНР объяснили свое решение продолжающимися поставками американского вооружения на Тайвань, что, по мнению Пекина, подорвало «политическую атмосферу» для переговоров. США обвинили Китай в том, что он последовал примеру России
Линь Цзянь
Линь Цзянь (Фото: Johannes Neudecker / dpa / Global Look Press)

Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями из-за поставок вооружений Тайваню, сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Дипломат рассказал, что на протяжении последних нескольких месяцев Пекин неоднократно протестовал против подобных действий Вашингтона. «Это серьезно подорвало политическую атмосферу для продолжения консультаций по контролю над вооружениями. В связи с этим китайская сторона решила отложить обсуждение с США нового раунда консультаций по контролю над вооружениями и нераспространению», — рассказал Линь Цзянь.

В китайском внешнеполитическом ведомстве заявили, что ответственность за приостановку переговоров полностью лежит на США. Линь Цзянь, впрочем, отметил, что Пекин готов поддерживать контакты с США по вопросам международного контроля над вооружениями, если Вашингтон будет «уважать основные интересы Китая и создавать необходимые условия для диалога и обмена мнениями».

В США выразили сожаление в связи с решением КНР. Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что «Китай решил последовать примеру России», увязав контакты по контролю над вооружениями с другими проблемами в двусторонних отношениях. «Мы считаем, что такой подход подрывает стратегическую стабильность. Это увеличивает риск динамики гонки вооружений», — сказал Миллер на брифинге.

Какое ядерное оружие есть у Китая и почему он его активно модернизирует
Политика
Фото:Pan Yulong / Global Look Press

В апреле 2024 года после продолжительных дискуссий конгресс США принял билль о дополнительных ассигнованиях на нужды национальной обороны, который предполагает выделение $2 млрд на поддержку Тайваня и других партнеров США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. А в июне палата представителей США одобрила еще один законопроект о выделении на военную помощь Тайбэю $500 млн в 2025 году. В том же месяце Госдепартамент США сообщил о выделении дополнительных $360 млн на поставки Тайваню дронов и ракет, а также связанного с ними оборудования. Кроме того, Тайбэй получит детали к американским истребителям на общую сумму в $300 млн.

В ноябре 2023 года США и Китай впервые за пять лет провели консультации по контролю над вооружениями в Вашингтоне. В марте 2024 года состоялись неформальные переговоры по так называемому второму треку. Reuters сообщал со ссылкой на участников переговоров, что Пекин пообещал не прибегать к ядерным угрозам в связи с ситуацией вокруг Тайваня. Согласно ежегодному отчету Пентагона о военной мощи Китая за 2023 году, у Пекина есть порядка 500 ядерных боеголовок, и уже к 2030 году он может нарастить свой арсенал до более чем 1 тыс.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Китай США ядерное оружие Тайвань
Материалы по теме
Россия и Китай начали учения «Морское взаимодействие — 2024»
Политика
Трамп заявил о «женитьбе» России и Китая из-за Байдена
Политика
Китай пообещал ответить на американские санкции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 96,3 (+0,04) Инвестиции, 17 июл, 17:38 Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 88,09 (-0,2) Инвестиции, 17 июл, 17:38
Прокурора попросили смягчить статью пенсионерке за «ГУР» на памятнике Политика, 13:08
Штаб НАТО по поддержке Украины начнет работу в сентябре Политика, 13:03
Аналитики назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на аренду однушек Недвижимость, 13:02
Познер рассказал о своем здоровье после сообщений о раке и госпитализации Общество, 13:01
Максим Фадеев зарегистрирует изображение Глюк'oZа как товарный знак Вино, 12:56
Глава Nokia увидел технологическое отставание Европы от остального мира Бизнес, 12:53
Сын Цзю проведет отборочный чемпионский бой в сентябре Спорт, 12:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Курской области объявили опасность ракетной атаки Политика, 12:50
В Махачкале водитель Zeekr сбил силовиков при попытке задержания Общество, 12:49
Машина с женщиной за рулем загорелась после атаки дрона под Белгородом Политика, 12:47
В Ростовской области в третий день подряд ограничили электроснабжение Политика, 12:44
В Париже открылась Олимпийская деревня Спорт, 12:41
Как работать с криптовалютой в Белоруссии: возможности для россиян Pro, 12:39
Медали, форма, стадионы: как изменились Олимпийские игры за 100 лет Социальная экономика, 12:34