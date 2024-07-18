Китай отказался от ядерных переговоров с США

В МИД КНР объяснили свое решение продолжающимися поставками американского вооружения на Тайвань, что, по мнению Пекина, подорвало «политическую атмосферу» для переговоров. США обвинили Китай в том, что он последовал примеру России

Линь Цзянь (Фото: Johannes Neudecker / dpa / Global Look Press)

Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями из-за поставок вооружений Тайваню, сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Дипломат рассказал, что на протяжении последних нескольких месяцев Пекин неоднократно протестовал против подобных действий Вашингтона. «Это серьезно подорвало политическую атмосферу для продолжения консультаций по контролю над вооружениями. В связи с этим китайская сторона решила отложить обсуждение с США нового раунда консультаций по контролю над вооружениями и нераспространению», — рассказал Линь Цзянь.

В китайском внешнеполитическом ведомстве заявили, что ответственность за приостановку переговоров полностью лежит на США. Линь Цзянь, впрочем, отметил, что Пекин готов поддерживать контакты с США по вопросам международного контроля над вооружениями, если Вашингтон будет «уважать основные интересы Китая и создавать необходимые условия для диалога и обмена мнениями».

В США выразили сожаление в связи с решением КНР. Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что «Китай решил последовать примеру России», увязав контакты по контролю над вооружениями с другими проблемами в двусторонних отношениях. «Мы считаем, что такой подход подрывает стратегическую стабильность. Это увеличивает риск динамики гонки вооружений», — сказал Миллер на брифинге.

В апреле 2024 года после продолжительных дискуссий конгресс США принял билль о дополнительных ассигнованиях на нужды национальной обороны, который предполагает выделение $2 млрд на поддержку Тайваня и других партнеров США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. А в июне палата представителей США одобрила еще один законопроект о выделении на военную помощь Тайбэю $500 млн в 2025 году. В том же месяце Госдепартамент США сообщил о выделении дополнительных $360 млн на поставки Тайваню дронов и ракет, а также связанного с ними оборудования. Кроме того, Тайбэй получит детали к американским истребителям на общую сумму в $300 млн.

В ноябре 2023 года США и Китай впервые за пять лет провели консультации по контролю над вооружениями в Вашингтоне. В марте 2024 года состоялись неформальные переговоры по так называемому второму треку. Reuters сообщал со ссылкой на участников переговоров, что Пекин пообещал не прибегать к ядерным угрозам в связи с ситуацией вокруг Тайваня. Согласно ежегодному отчету Пентагона о военной мощи Китая за 2023 году, у Пекина есть порядка 500 ядерных боеголовок, и уже к 2030 году он может нарастить свой арсенал до более чем 1 тыс.