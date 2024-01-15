Северная Корея провела испытание ракеты с гиперзвуковой боеголовкой

Северная Корея провела испытательный запуск твердотопливной баллистической ракеты с гиперзвуковой управляемой боеголовкой, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«14 января днем Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательный запуск твердотопливной баллистической ракеты средне-дальнего радиуса действия с гиперзвуковой маневренной управляемой боеголовкой», — говорится в сообщении.

По информации агентства, испытание является частью регулярной деятельности Главного управления ракетостроения Северной Кореи, оно прошло успешно. Запуск «не оказал никакого влияния на безопасность окружающих стран» и не был связан с «ситуацией в регионе», уточняет ЦТАК.

Ранее 14 января Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в направлении Японского моря. Позднее агентство уточнило, что запуск был проведен в районе 14:00-15:00 (по местному времени). Южнокорейские военные указали, что ракета пролетела около 1 тыс. км, прежде чем упала в море.

По данным военных, это первый запуск ракеты со стороны КНДР в 2024 году, предыдущий Северная Корея провела 18 декабря. Тогда была запущена баллистическая ракета большой дальности, южнокорейские военные отмечали, что она упала примерно в 250 км от исключительной экономической зоны Японии. Власти Японии после запуска ракеты пообещали созвать совет национальной безопасности.