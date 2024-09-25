Эрдоган подарил Пашиняну свою книгу «Более справедливый мир возможен»

Турецкий и армянский лидеры встретились в Нью-Йорке на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Они обсудили нормализацию отношений между двумя странами, а также мирный процесс между Арменией и Азербайджаном

Реджеп Тайип Эрдоган (справа) и Никол Пашинян (Фото: tccb.gov.tr)

Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган подарил премьер-министру Армении Николу Пашиняну свою книгу «Более справедливый мир возможен» с подписью, сообщается на сайте турецкого лидера.

Эрдоган встретился с Пашиняном в Нью-Йорке, где проходит 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

Турецкий президент представил свою книгу, в которой описывает усилия Турции по обеспечению справедливости для всего человечества на основе идеи «Мир больше пяти», осенью 2021 года. Она, в частности, посвящена реформе Совета Безопасности ООН. Автор рассуждает о необходимости установления системы, в которой сила за тем, кто прав, а прав тот, кто силен. «В нашем понимании именно справедливость обеспечит миропорядок, спасение мира и его счастье. Необходим глобальный порядок, который обеспечит уверенность и надежду на формирование более справедливого мира», — считает Эрдоган. Книга была издана Turkuvaz Kitap и переведена на английский, арабский, немецкий, французский, русский и испанский языки.

Эрдоган и Пашинян обсудили нормализацию отношений между Турцией и Арменией, а также мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, сообщает TGRT Haber. Турецкий президент заявил, что Анкара поддерживает установление постоянного мира между Азербайджаном и Арменией. Он также отметил, что достигнут «значительный прогресс» в нормализации отношений между Турцией и Арменией без каких-либо предварительных условий.

На сайте армянского премьера говорится, что Пашинян проинформировал Эрдогана «о текущей ситуации в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, готовности подписать соглашение об урегулировании отношений», а также рассказал об инициативе «Перекресток мира». Этот проект глава правительства представил на международном форуме «Шелковый путь» в Тбилиси в октябре прошлого года. Он предусматривает «развитие коммуникаций между Арменией, Турцией, Азербайджаном и Исламской Республикой Иран путем ремонта, строительства и эксплуатации автомобильных, железнодорожных путей, трубопроводов, кабелей, линий электропередачи», пояснял Пашинян.

На встрече в Нью-Йорке лидеры также коснулись «уже предпринятых шагов и существующих договоренностей в рамках процесса нормализации отношений» между Ереваном и Анкарой и выразили готовность продолжить этот процесс без каких-либо условий и «придать новый импульс отношениям».

В мае Пашинян заявлял, что Армения должна добиться прекращения вражды с Турцией и Азербайджаном. В июне премьер Армении и президент Турции подтвердили готовность наладить отношения между странами без каких-либо условий. Глава армянского МИДа Арарат Мирзоян позднее заявил, что Ереван готов «полностью урегулировать отношения с Турцией, установить дипломатические отношения и открыть границы». По его словам, у стран есть договоренность о «постепенном урегулировании отношений» и открытии границ.