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Политика ,  
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Эрдоган подарил Пашиняну свою книгу «Более справедливый мир возможен»

Турецкий и армянский лидеры встретились в Нью-Йорке на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Они обсудили нормализацию отношений между двумя странами, а также мирный процесс между Арменией и Азербайджаном
Реджеп Тайип Эрдоган&nbsp;(справа) и Никол Пашинян
Реджеп Тайип Эрдоган (справа) и Никол Пашинян (Фото: tccb.gov.tr)

Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган подарил премьер-министру Армении Николу Пашиняну свою книгу «Более справедливый мир возможен» с подписью, сообщается на сайте турецкого лидера.

Эрдоган встретился с Пашиняном в Нью-Йорке, где проходит 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

Турецкий президент представил свою книгу, в которой описывает усилия Турции по обеспечению справедливости для всего человечества на основе идеи «Мир больше пяти», осенью 2021 года. Она, в частности, посвящена реформе Совета Безопасности ООН. Автор рассуждает о необходимости установления системы, в которой сила за тем, кто прав, а прав тот, кто силен. «В нашем понимании именно справедливость обеспечит миропорядок, спасение мира и его счастье. Необходим глобальный порядок, который обеспечит уверенность и надежду на формирование более справедливого мира», — считает Эрдоган. Книга была издана Turkuvaz Kitap и переведена на английский, арабский, немецкий, французский, русский и испанский языки.

Эрдоган и Пашинян обсудили нормализацию отношений между Турцией и Арменией, а также мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, сообщает TGRT Haber. Турецкий президент заявил, что Анкара поддерживает установление постоянного мира между Азербайджаном и Арменией. Он также отметил, что достигнут «значительный прогресс» в нормализации отношений между Турцией и Арменией без каких-либо предварительных условий.

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Реджеп Тайип Эрдоган

На сайте армянского премьера говорится, что Пашинян проинформировал Эрдогана «о текущей ситуации в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, готовности подписать соглашение об урегулировании отношений», а также рассказал об инициативе «Перекресток мира». Этот проект глава правительства представил на международном форуме «Шелковый путь» в Тбилиси в октябре прошлого года. Он предусматривает «развитие коммуникаций между Арменией, Турцией, Азербайджаном и Исламской Республикой Иран путем ремонта, строительства и эксплуатации автомобильных, железнодорожных путей, трубопроводов, кабелей, линий электропередачи», пояснял Пашинян.

На встрече в Нью-Йорке лидеры также коснулись «уже предпринятых шагов и существующих договоренностей в рамках процесса нормализации отношений» между Ереваном и Анкарой и выразили готовность продолжить этот процесс без каких-либо условий и «придать новый импульс отношениям».

В мае Пашинян заявлял, что Армения должна добиться прекращения вражды с Турцией и Азербайджаном. В июне премьер Армении и президент Турции подтвердили готовность наладить отношения между странами без каких-либо условий. Глава армянского МИДа Арарат Мирзоян позднее заявил, что Ереван готов «полностью урегулировать отношения с Турцией, установить дипломатические отношения и открыть границы». По его словам, у стран есть договоренность о «постепенном урегулировании отношений» и открытии границ.

Турция поддерживает Азербайджан, с которым у Армении был конфликт из-за Нагорного Карабаха. Территория непризнанной республики перешла под контроль Баку в 2023 году после военной операции Азербайджана. В апреле 2024 года Эрдоган заявил, что в Кавказском регионе устанавливается «новый порядок» и «теперь это понял» и Пашинян.

Турция до сих пор отказывается признать геноцид армян в Османской империи в начале ХХ века. По разным оценкам, тогда погибли от 660 тыс. до 1,5 млн человек.

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Елена Чернышова
Реджеп Тайип Эрдоган Никол Пашинян Турция Армения нормализация отношений
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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