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Политика ,  
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Эрдоган заявил о готовности к переговорам с Асадом

Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов к встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом и ожидает ответ от Дамаска, его слова приводит Haber.

«Мы продемонстрировали нашу волю к встрече с Башаром Асадом. Мы ждем новостей от противоположной стороны, и мы готовы к этому. Мы хотим, чтобы этот союз развивался как можно скорее», — сказал он.

Эрдоган примет участие в Генассамблее ООН 24 сентября. Он также заявил, что в предстоящем выступлении намерен показать способность Турции содействовать «очень разным переговорам и отношениям». «Мы покажем, что напряженность в Сирии должна прекратиться сейчас», — уточнил он.

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Реджеп Тайип Эрдоган

В 2011 году в Сирии началась гражданская война, которая в дальнейшем переросла в восстание против правительства Асада. Анкара критиковала Дамаск за жесткое подавление оппозиции и поддержала ряд антиправительственных движений. Эрдоган призывал к смещению Асада, «который устроил государственный террор». В 2012 году стороны разорвали дипломатические отношения.

С того момента между странами происходили боестолкновения. В частности, в 2020 году был нанесен воздушный удар по отрядам сирийской вооруженной оппозиции, в результате которого погибли турецкие военнослужащие. В ответ Анкара атаковала военные цели на территории Сирии. Помимо прочего, Турция неоднократно проводила военные операции в республике против представителей Курдской рабочей партии, которых она считает террористами.

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Сирия Турция Реджеп Тайип Эрдоган Башар Асад переговоры
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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