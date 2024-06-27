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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Ереване заявили о готовности открыть границы с Турцией

Глава МИДа Мирзоян: Армения намерена урегулировать отношения с Турцией
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Арарат Мирзоян
Арарат Мирзоян (Фото: Thomas Trutschel / photothek.net / Global Look Press)

Армения готова установить дипломатические отношения с Турцией и открыть границы, заявил глава армянского МИДа Арарат Мирзоян на пресс-конференции в Эстонии.

«Армения готова полностью урегулировать отношения с Турцией, установить дипломатические отношения и открыть границы», — сказал министр во время совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

У Армении есть договоренности с Турцией о «постепенном урегулировании отношений» и открытии границ, подчеркнул Мирзоян. По его словам, настало время для реализации этих договоренностей.

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Никол Пашинян

Турция поддерживала Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе, территория которого перешла под контроль Баку в 2023 году. В апреле 2024 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о формировании «нового порядка» на Кавказе.

В мае армянский премьер Никол Пашинян отметил, что позиция Еревана заключается в «снижении и прекращении» враждебности с Турцией и Азербайджаном. В июне Пашинян и Эрдоган заявили о необходимости полностью наладить отношения между двумя странами.

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Армения Эстония Турция отношения дипломатия границы
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Эрдоган Реджеп Тайип

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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