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Политика ,  
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Дума одобрила запрет на усыновление детей гражданами стран со сменой пола

Спикер Вячеслав Володин назвал целью «защиту детства и традиционных ценностей». Запрет на усыновление детей или опеке над ними коснется граждан нескольких десятков стран, уточнил он. Депутаты приняли законопроект в первом чтении
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, запрещающий усыновлять детей из России гражданам стран, где разрешена смена пола, об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В июле прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола в стране. Закон запрещает проводить операции, связанные с трансгендерным переходом, менять пол в документах, людям, изменившим пол, запретили усыновлять детей, а браки, если один из партнеров осуществил трансгендерный переход, будут аннулировать. Исключение сделано только для «врожденных аномалий».

В декабре 2022 года Путин подписал закон о запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола» среди лиц любого возраста.

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Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

«Запрет усыновления детей в страны, где разрешена смена пола, — важное решение по защите детства и традиционных ценностей», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, законопроект поддержали абсолютное большинство депутатов. Нужно оградить детей «от опасностей, с которыми они могут столкнуться при усыновлении или опекунстве гражданами зарубежных стран, где разрешена смена пола», считает Володин.

Он уточнил, что запрет на усыновление детей из России или опеке над ними коснется граждан нескольких десятков стран. Ранее думский спикер говорил, что детей не смогут усыновлять граждане Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других стран. При этом операции по смене пола разрешены также, например, в Иране и Китае.

В 2023 году граждане других стран усыновили только шесть детей (0,27%) от всех 2243 несовершеннолетних, переданных на усыновление: пятерых — итальянцы, еще одного — французы. В 2022 году количество усыновленных иностранцами достигло 57.

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Елена Чернышова
Госдума законопроект смена пола усыновление
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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