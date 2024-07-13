Дума занялась запретом на усыновление в страны со сменой пола

Граждане других стран, где можно провести сменить пол медицинским способом или изменением документов, не смогут усыновить детей из России. Такие действия разрешены не только на Западе, но и Китае с Ираном

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В Госдуме начали рассматривать законопроект о запрете на усыновление или опекунство для граждан тех стран, где разрешена смена пола либо медицинским вмешательством, либо изменением документов, сообщил спикер Вячеслав Володин.

«Это будет правильный и закономерный шаг в рамках государственной политики России, направленной на защиту традиционных ценностей и детства», — написал он.

По мнению Володина, это позволит «исключить возможные опасности в виде смены пола, с которыми могут столкнуться усыновленные дети в этих странах». Он уточнил, что детей из России не смогут усыновлять жители Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других стран.

Операции по перемене пола разрешены также, например, в Иране и Китае. «Иран — единственная исламская страна, где признана операция по смене пола. Многие граждане Европы едут в эту ближневосточную страну для подтверждения гендера и операции по смене пола», — говорилось в материале «Иранского журнала общественного здравоохранения». Легальны такие операции и в Китае по достижении пациентами 18 лет.

В 2022 году Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Нарушение запрета на ЛГБТ-пропаганду предусматривает штрафы до 400 тыс. руб., а также до 5 млн руб. для юридических лиц. За распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних сменить пол, могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., юрлиц — до 4 млн руб. «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России.

Количество усыновляемых иностранцами детей из России в последнее время резко снижается. В 2023-м граждане других стран усыновили только шесть детей (0,27%) от всех 2243 несовершеннолетних, переданных на усыновление: пятеро — итальянцы, еще одного — французы. В 2022 году количество усыновленных иностранцами достигло 57.

Сокращение доли усыновления иностранцами происходит из-за запретительного законодательства, объясняла «Коммерсанту» руководитель фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская. «Но и со стороны иностранцев тоже нет рвения: раньше было намного проще плюс не было никаких проблем с въездом в Россию. Сейчас они понимают, что усыновление будет проблематичнее», — признавала президент благотворительной организации «Общие дети» Ксения Пенькова.

Правила усыновления стали ужесточать в России с 2012 года. Процесс начался с «закона Димы Яковлева» (назван по имени погибшего мальчика из России, которого американский усыновитель оставил в машине на солнце) о запрещении усыновлять российских детей гражданам США. В 2022 году действие этого закона распространили на всех иностранцев, которых признáют причастными к нарушению прав россиян. Помимо запрета на усыновление им грозит ограничение на въезд в Россию и сделок с собственностью, а также арест финансовых активов. Документ приняли в ответ на американский «закон Магнитского» о персональных санкциях в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России. В одноименный список попали участники следствия в отношении погибшего в тюрьме аудитора Сергея Магнитского, работники МВД, Генпрокуратуры, СК, российские чиновники и политики, в частности глава СК Александр Бастрыкин и лидер Чечни Рамзан Кадыров. Кроме того, усыновлять запрещено гражданам стран, где разрешены браки между лицами одного пола — сейчас в перечень входят более 30 государств, в том числе Франция, Куба, Германия, Мексика, Канада, Бразилия. Запрет также действует в отношении граждан любой страны, сменивших пол, в том числе россиян.

В России к началу этого года насчитывалось более 358 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, следует из данных Минпросвещения, в 2023 году в семьи получилось устроить 43,7 тыс. детей. Аналитики фонда «Дорога жизни» отмечали, что за десять лет число сирот упало в полтора раза, они объясняли такую динамику падением рождаемости сокращением отказов от младенцев и детей-инвалидов, смягчением политики по лишению родительских прав.