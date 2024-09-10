Военные взяли под контроль Красногоровку, Григоровку, Водяное и Галицыновку

Минобороны сообщило о взятии под контроль четырех населенных пунктов

Под контроль российской армии перешел город Красногоровка, бои за который шли с начала военной операции

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военные взяли под контроль четыре населенных пункта в ДНР — Красногоровку, Григоровку, Водяное и Галицыновку. Об этом сообщило Минобороны России.

Красногоровка — город к западу от Донецка. Серьезные бои за него велись в 2014–2015 годах, однако тогда ополченцам ДНР не удалось установить контроль над ним. После начала специальной военной операции район Красногоровки оставался одним из немногих, где линия боевого соприкосновения не изменялась.

Галицыновка — село к востоку от города Украинск. Рядом находится населенный пункт Мемрик, о занятии которого Минобороны заявило накануне.

Водяное — село к северу от Угледара, рядом с которым находится несколько шахт.

По данным Минобороны на различных участках в зоне военной операции за сутки произошли следующие изменения:

подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям четырех украинских бригад в районах населенных пунктов Малые Проходы, Графское, Волчанские Хутора;

подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям девяти бригад в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск Узловой, Кругляковка, Макеевка, Торское;

подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям 10 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Часов Яр, Кураховка, Максимильяновка, Катериновка, отразили четыре контратаки;

подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям 10 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Гродовка, Петровка, Михайловка, Селидово, отразили восемь контратак;

подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Доброволье, Левадное, отразили две контратаки;

подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям пяти бригад в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское, Понятовка.

Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 2150 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе РСЗО «Град», САУ «Гвоздика», САУ Panzerhaubitze 2000, САУ «Акация», САУ Krab, САУ «Богдана», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, пусковая установка РСЗО M270 MLRS.