Лавров пообещал не дать превратить реформу Совбеза ООН в «опасные игры»

Форсирование реформы Совбеза ООН вызовет раскол внутри организации. Страны, которые не одобрят ее, будут «маргинализированы», легитимность СБ для них упадет, а это «опасные игры». Китай и Россия не позволят этого, сказал Лавров

Сергей Лавров (Фото: Сергей Петров / Global Look Press)

Несколько стран хотят искусственно форсировать реформу Совета Безопасности ООН, однако Китай и Россия не дадут превратить этот процесс в «опасные игры», заявил в интервью ТАСС глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров.

Министр отметил, что отдельные государства призывают как можно скорее поставить вопрос о реформе Совбеза ООН на голосование в Генеральной Ассамблее. Для их реализации потребуется одобрение двух третей стран — членов организации.

«Это означает, что хотят сделать шаг, который, если он будет успешным, приведет к тому, что треть стран, которые уважаемые, которые вносят вклад в деятельность экономических органов ООН, в оказание гуманитарного содействия различным странам, которые вносят вклад своими контингентами в миротворчество, — они будут маргинализированы в этой реформе. И для них, для этой одной третьей, если вдруг такое решение пройдет, легитимность Совета Безопасности упадет, а не укрепится. Поэтому это очень опасные игры», — считает глава российского МИДа.

Китай, по словам Лаврова, полностью разделяет подход России, вместе стороны добиваются общего согласия вместо того, чтобы разделять ООН. «Две трети — это не общее согласие, это, в общем-то, раскол», — пояснил он.

По мнению Лаврова, спешка в этом вопросе неуместна, поскольку тема реформирования Совбеза ООН вызывает столкновение национальных интересов, также пересекаются соображения национального престижа, степени влияния в том или ином регионе.

При этом министр отметил, что структура ООН постоянно менялась с момента создания организации: появлялись органы и структуры, не предусмотренные ее уставом, такие как Совет по правам человека и Комиссия по миростроительству. «ООН все время создает какие-то новые структуры, которые отражают перемены в реальной жизни», — сказал Лавров, добавив, что реформирование организации представляет собой постоянный процесс.

Однако основное внимание в мире уделяется реформе Совета Безопасности, поскольку этот орган является главным в структуре ООН и играет решающую роль в вопросах войны и мира, кроме того, «это соображение национального престижа», сказал министр.

Ранее Bloomberg писал со ссылкой на проект коммюнике, что на встрече министров иностранных дел, которая пройдет 25 сентября, страны «Большой двадцатки» (G20), заявят, что ООН «срочно нуждается в реформе». Министры, в частности, призовут расширить число постоянных членов Совета безопасности ООН (сейчас их пять: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция), отмечало издание.

С аналогичным предложением выступают и лидеры Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD; Австралия, Индия, США и Япония), которые считают, что в Совбез нужно включить представителей Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна.

Привести Совбез ООН в соответствие с «реалиями сегодняшнего мира» призывал и генсек организации Антониу Гутерриш. Институт отражает соотношение сил 1945 года, утверждал он. Российский президент Владимир Путин также призывал внести в Совбез ООН «мировое разнообразие». О необходимости реформ заявляли и США, которые предлагали резолюцию о применении права вето, которая будет предусматривать объяснения его использования постоянными членами Совбеза.